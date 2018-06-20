OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "війну" з контрабандою, підвищення пенсій та Наглядову раду УЗ.

Про Антикорупційний суд. Міжнародний валютний фонд очікує від України скасування суперечливої норми про апеляцію в законі "Про Вищий антикорупційний суд".

Про ліквідацію банків. Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Юнісон".

Про малу приватизацію. Електронні торгові майданчики невдовзі пройдуть процедури акредитації і на них розпочнуться аукціони з продажу об’єктів малої приватизації.

Про "війну" з контрабандою. Влада сформує план заходів для мінімізації втрат від контрабанди та інших "схем" на українському кордоні.

Про підвищення пенсій. Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє, що близько 1 мільйона українських пенсіонерів отримають підвищені пенсії з 1 липня.

Про зростання ВВП. Український ВВП в січні-березні 2018 року зріс до аналогічного періоду 2017 року в гривневому і доларовому еквіваленті.

Про Наглядову раду УЗ. Кабінет Міністрів затвердив кандидатури членів Наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця".

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Дешево і прозоро: в Україні стартує "мала приватизація"

У липні стартує продаж 700 державних об'єктів. Серед лотів — автовокзали, бази відпочинку в Кончі-Заспі та Прикарпатті. ЕП з'ясувала, які ще об'єкти можуть бути цікаві бізнесу і як їх можна буде купити.