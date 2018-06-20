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НБУ вирішив ліквідувати ще один банк

Середа, 20 червня 2018, 10:35

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Юнісон".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У квітні 2016 року банк "Юнісон" віднесли до категорії неплатоспроможних. У НБУ зауважили, що банк "Юнісон" став другим банком (після банку "ТК Кредит"), виведеним з ринку через непрозорість структури власності.

Регулятор неодноразово попереджав, що банки, які не приведуть свою структуру власності у відповідність до вимог щодо її прозорості, виводитимуться з ринку.

Станом на квітень 2016 року акціонерами банку "Юнісон" були 11 компаній, зареєстрованих у Республіці Кіпр, жодна з яких не володіла часткою 10% або більше статутного капіталу банку. У кожній компанії був один кінцевий бенефіціарний власник – фізична особа.

Нагадаємо, одеський МТБ банк вирішив приєднати до себе київський банк "Центр".

Економічна правда

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