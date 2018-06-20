Гройсман оголосив "війну" контрабанді

Влада сформує план заходів для мінімізації втрат від контрабанди та інших "схем" на українському кордоні.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

"Ми сформували план дій, щодо боротьби з контрабандою. І ця боротьба буде успішною. Я вважаю, ми маємо десятки мільярдів гривень, які за участю схемщиків, в тому числі серед представників влади, не потрапляють до держбюджету", - сказав Гройсман.

За його словами, торік антиконтрабандні заходи дали можливість залучити до бюджету понад 70 млрд грн додаткових коштів.

"За рік з'явилися нові схеми, які треба жорстоко карати, які треба припиняти. Сьогодні я презентую конкретний чіткий план дій, що ми будемо робити. Лідируюча роль в цьому питанні є у МВС, Нацполіції, ДФС", - сказав він.

Однією з головних схем контрабанди, яка використовується сьогодні, і яку виявили правоохоронні органи, є операції з фурами.

"Це оформлення вантажних транспортних засобів як порожніх. Тобто, їде транспортний засіб, як правило, мікроавтобус, повний, забитий товаром дороговартісним. Але його при змові усіх структур, які задіяні в митному оформленні і супроводженні, оформлюють як порожній. Тобто, нуль гривень потрапляє до українського бюджету", - повідомив Гройсман.

Гройсман повідомив, що в Україні активно працюють схеми зі зменшення кількості показників імпортованого пального.

Він пояснив, що відбувається "ввезення заборонених та дешевих марок пального під виглядом Євро-4".

"Фактично дурять українців тим, що ввозять під маркою Євро-4 низькоякісні паливно-мастильні матеріали", - наголосив він і додав, що така ситуація "впливає на надходження до бюджету під час розмитнення товарів".

"У нас є чорна контрабанда, яка йде через зелені зони, я маю на увазі лісосмуги на кордонах, яка теж прикривається певними представниками правоохоронних структур і таким чином нелегальні товари потрапляють в Україну", - сказав глава уряду.

Він також повідомив, що в Україні діє інша схема, за якої у нейтральні води України на танкерах завозять контрабандні нафтопродукти.

"До них підходять невеликі за ємкістю судна, забирають ці паливно-мастильні матеріали без жодного розмитнення, без жодної легалізації цього товару. Потім він потрапляє по тіньових схемах на автозаправні станції, в тому числі з сумнівною якістю. Це багатомільярдна схема", - заявив Гройсман.

Економічна правда