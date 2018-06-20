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Продаж об’єктів малої приватизації розпочнеться уже в липні

Середа, 20 червня 2018, 11:30
 

Електронні торгові майданчики невдовзі пройдуть процедури акредитації і на них розпочнуться аукціони з продажу об’єктів малої приватизації.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

"Перші кілька майданчиків пройдуть акредитацію досить швидко. Можливо за тиждень. Акредитація всіх пройде за місяць-півтора. Ми розраховуємо, що перші лоти будуть заведені десь в кінці місяця. Може, на початку липня", - сказав заступник голови МЕРТ Максим Нефьодов у розмові з ЕП.

Відповідно до програми "тріаж", розробленої  МЕРТом, в Україні близько 3 тис підприємств. З них 893 підлягає приватизації, 1255 — йдуть на ліквідацію, 359 — під концесію, 378 — залишаються в державній власності, 195 — в Криму, 364 — в зоні  АТО.

З цих підприємств близько 700 об’єктів підпали під класифікацію "малої приватизації". Головний критерій для визначення "малого підприємства" — його вартість не повинна перевищувати 250 млн грн.

Левова частка малої приватизації — це будівлі, як добудовані так і недобудовані, невеликі промислові зони, бази відпочинку і багато гаражів, лазень і магазинів.

Загалом від реалізації 700 об'єктів до державного бюджету може надійти близько 2 млрд грн.  

Детальніше читайте у статті на Економічній правді: Дешево і прозоро: в Україні стартує "мала приватизація"

Економічна правда

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