В Укрзалізниці з’явилась Наглядова рада

Кабінет Міністрів України затвердив кандидатури членів Наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Урядовий портал.

До складу Наглядової ради "Укрзалізниці" в якості незалежних членів увійшли: Андерс Ослунд - старший член Атлантичної ради США та член ради East Capital, з багаторічним досвідом роботи головою правління Bank of Finland Inst. of Transition, Шевкі Аджунер - відомий європейський фінансист з багаторічним досвідом управління у різних сферах, який протягом останніх п'яти років очолював представництво ЄБРР в Україні; Крістіан Кун, який є членом Наглядової ради Литовських залізниць та членом Ради директорів Казахстанської залізниці.

Також в якості незалежного члена Наглядової ради "Укрзалізниці" затверджений Матьє Андреас, управлінець з багаторічним досвідом роботи на посадах віце-президента, фінансового директора, старшого радника в одній з найпотужніших нафтових компаній Європи - OMV AG (Австрія).

Окрім того, в якості членів Наглядової ради затверджені наступні кандидати: Даніель Білак, який є директором Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, має багаторічний досвід управління інвестиційними проектами, зокрема як партнер відомої компанії CMS Cameron McKenna (США), а також досвід проект-менеджменту Програми розвитку ООН.

Також до переліку кандидатів увійшов Іван Юрик – фахівець з багаторічним досвідом проектного менеджменту інвестиційних проектів, зокрема на посаді голови представництва Blackstone в Україні, а також досвідом в урядовому секторі на посаді керівника.

Наступним є Костянтин Мар'євич – діючий керівник служби Віце-прем'єр-міністра України, член Наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України".

Представляючи на засіданні Уряду кандидатури, міністр Олександ Саєнко зазначив, що вони були відібрані Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств після вивчення великої кількості кандидатур управлінців із США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії, Литви та України.

Міністр наголосив, що практика залучення незалежних членів у наглядові ради державних підприємств не є українським ноу-хау, а загальноприйнятою практикою передових європейських країн та країн Північної Америки, яка довела свою ефективність і базується на принципах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Він також зазначив, що Комітет погодив критерії відбору членів Наглядової ради ще одного стратегічного підприємства – ПАТ "Укрпошта" - і незабаром почне відбір кандидатур.

Економічна правда