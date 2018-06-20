Економіка України виросла на 20% за рік у доларах

Український ВВП в січні-березні 2018 року зріс до аналогічного періоду 2017 року в гривневому і доларовому еквіваленті.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зростання валового внутрішнього продукту в січні-березні 2018 року становило 3,1% до аналогічного періоду 2017 року.

Як повідомляється, номінальний ВВП за перший квартал 2018 року становив 700,4 млрд грн, а зміна дефлятора - 14,9%.

У першому кварталі минулого року ці показники дорівнювали відповідно 583,9 млрд грн і 25,1%.

ВВП на душу населення, за оцінками Держстату, виріс в січні-березні цього року до 16,537 тис грн, а в реальному вираженні - на 3,6% до січня-березня минулого року.

Держстат вказує також, що по відношенню до попереднього кварталу економіка країни в першому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактора) додала 0,9%, що відповідає оперативній оцінці.

Відповідно до публікації, частка кінцевих споживчих витрат зросла до 95% з 91,5% рік тому, тоді як частка валових накопичень скоротилася до 11,9% з 12,5%, а негативний внесок сальдо експорту та імпорту товарів і послуг збільшився з 4% до 6,9%.

За даними аналітика компанії ICU Михайла Демківа, ВВП України за попередні 12 місяців в доларовому еквіваленті становив 116,1 млрд доларів.

"Приріст за рік становив 19,1%", - написав він.

З врахуванням свіжих даних за 1 квартал 2018, ВВП України за попередні 12 місяців в доларовому еквіваленті склав 116.1 млрд дол. Приріст за рік становив 19.1%. Але ще є куди рости. pic.twitter.com/aru20nFQrq — Mykhaylo Demkiv (@demkiv_m) 19 июня 2018 г.

Економічна правда