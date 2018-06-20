З липня 1 мільйон пенсіонерів отримають підвищені пенсії — Кабмін

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє, що близько 1 мільйона українських пенсіонерів отримають підвищені пенсії з 1 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів.

За словами Розенка, з 1 липня відбудеться підвищення виплат для тих людей, розмір пенсії яких залежить від прожиткового мінімуму.

"З 1 липня збільшується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Пенсійні виплати зростуть приблизно для 1 млн українців", - сказано в повідомленні.

За його словами, наступне підвищення пенсій, згідно з державним бюджетом, відбудеться з 1 грудня.

"Але якщо у нас з'явиться додатковий ресурс в бюджеті Пенсійного фонду, ми спробуємо позапланово реалізувати певні пенсійні програми, як ми це зробили в жовтні минулого року", - додав віце-прем'єр.

Закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада прийняла 3 жовтня 2017 року, він вступив в силу 11 жовтня.

Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховується за новою формулою і залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.

На початку березня 2018 року Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи заявило про наміри ввести законодавчі зміни для того, щоб під час нарахування пенсії роль стажу була більш вагомою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатою.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

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Економічна правда