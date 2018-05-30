OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Газпром, НКРЕ та ціни на газ.

Про НКРЕ. Вовк зробив свою справу, Вовк може іти. Президент Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Але сьогодні ж було призначено одразу 5 нових членів НКРЕКП.

Про Газпром. Акції компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, які займаються експлуатацією однойменних газопроводів, заморожені. Це відбулося через виграш "Нафтогазу" у Стокгольмському суді. Крім того, почалося стягнення майна "Газпрому" у Швейцарії, Нідерландах і Великій Британії.

Про Коломойського. 4 компанії, афілійовані з групою "Приват" олігарха Ігоря Коломойського, подали колективний позов до ПАТ "Укрнафта" про стягнення дивідендів за 2011-2014 роки, а також компенсації за несвоєчасну їх сплату.

Про стратегію у транспорті. Кабінет Міністрів затвердив національну транспортну стратегію країни до 2030 року.

Про тарифи на газ. Ціни на газ для населення не зростуть. Принаймі, у найближчі 2 місяці.

Про Укрнафту. Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" схвалила рішення про проведення аудиту ПАТ "Укрнафта", що може призвести до звільнення голови правління Марка Роллінса.

Ви хочете знати більше?

Як українські суди блокують сайти в обхід закону

Українські суди пішли стопами українських держорганів і намагаються регулювати інтернет без законних підстав.