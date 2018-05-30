Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому" – ЗМІ

Арбітражний процес між "Газпромом" і "Нафтогазом України" за транзитним контрактом може торкнутися акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2".

Про це "Інтерфаксу" повідомило джерело в галузі.

За його словами, мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За його даними, ці акції вже заморожені.

Офіційного підтвердження інформації про арешт акцій проектних компаній агентство не має.

У прес-службі "Газпрому" поки сказали тільки, що з'ясовують це питання. В "Нафтогазі України" не запит поки не відповіли. Представник Nord Stream 2 на даний момент недоступний для коментарів.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"