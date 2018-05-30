Порошенко звільнив Вовка з посади голови Нацкомісії з тарифів

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

"Звільнити Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ", - зазначається в указі №148/2018 на офіційному сайті президента.

Вовк був призначений на посаду в.о. голови НКРЕКП в кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року вступив в повноваження глави регулятора.

До призначення на цю посаду він не мав досвіду роботи в сфері енергетики.

У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка.

З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював в Москві в корпорації Roshen, яка належить президенту.

За час каденції Вовка була прийнята скандально відома формула "Роттердам+", яка, як вважають експерти, генерує надприбуток для теплової генерації, зокрема, компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

На сьогодні впровадження формули "Роттердам+" є предметом розслідування НАБУ.

Також комісія під керівництвом Вовка реалізувала план підвищення тарифів на електроенергію для населення, і при цьому також підвищувала тарифи для промисловості, що не дало можливості побороти перехресне субсидування на ринку електроенергії.

За час керівництва Вовка, НКРЕКП намагалася ввести абонплату за газ, а також прийняла рішення про введення стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи в розмірі 12,5%.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Детальніше про причини звільнення Вовка читайте у матеріалі: "Президентський гамбіт: чому Порошенко жертвує Вовком"

Читайте також інтерв'ю Дмитра Вовка на Економічній правді.

Економічна правда