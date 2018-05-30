НКРЕ отримала нових членів. Серед них є майбутня голова

У Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг з’явилося п’ять нових членів.

Про це повідомила член конкурсної комісії Світлана Голікова.

Новими комісіонерами стали Олена Антонова (співробітник ДТЕК), Олександр Формагей (працював в "Центренерго" та "Укргідроенерго"), Дмитро Коваленко (співробітник НКРЕ (енергетичний департамент) та "Укренерго"), Євген Магльованний (співробітник "Держенергоефективності", раніше працював в НКРЕ по напрямку комунального сектору) та Оксана Кривенко (співробітник НКРЕ (департамент нафти та газу)).

За даними джерел ЕП саме Кривенко може стати Головою комісії.

Нагадаємо, раніше Адміністрація президента офіційно затвердила список перших десяти кандидатів на нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, серед яких обрали п’ять.

Також сьогодні, 30 травня, президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Детальніше про причини звільнення Вовка читайте у матеріалі: "Президентський гамбіт: чому Порошенко жертвує Вовком"

Читайте також інтерв'ю Дмитра Вовка на Економічній правді.

Економічна правда