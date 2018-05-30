Коломойський подав до суду на "Укрнафту" через несплату дивідендів

4 компанії, афілійовані з групою "Приват", подали колективний позов до ПАТ "Укрнафта" про стягнення дивідендів за 2011-2014 рр., а також компенсацію за несвоєчасну їх сплату.

Про це йдеться визначенні Господарського суду Києва, пише enkorr.

Позов поданий від кіпрських Wadless Holding Limited, Almanzar Holding Limited, "Дніпро-Рафтола" та київською "Он-лайн капітал". Якими пакетами акцій "Укрнафти" володіють ці компанії в судовому документі не вказано.

Wadless Holding Limited до 2018 року володіла 10%-м пакетом акцій підконтрольної "Привату" "Полтаваобленерго", також на неї записано 5,7% акцій латвійського PrivatBanka (українському "ПриватБанку" належить 46% акцій латвійської "дочки").

У 2007 році агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Комісії з цінних паперів США (SEC) повідомляло, що через Wadless Holding Limited Ігор Коломойський придбав акції телеканалу "1+1".

Almanzar Holding Limited з січня 2018 року є власником 10% акцій "Полтаваоболенерго". Саме їй був переданий пакет, що належить Wadless Holding Limited. Almanzar Holding Limited разом з Wadless Holding Limited брали участь в придбанні акцій австралійської компанії з видобутку марганцевої руди Consolidated Minerals (CSM) в 2007 році в інтересах тодішніх акціонерів "ПриватБанку".

Тоді ж зі слів співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова, стало відомо, що Wadless і Almanzar контролюються українським торговцем цінними паперами компанією "Он-лайн капітал".

Одним із засновників четвертого позивача, компанії "Рафтола", є ТОВ "Квадро Комерс", у якого ПАТ "Укрнафта" в 2006 р купувала АЗС в Черкаській області. Ще одним засновником "Рафтоли" значиться ТОВ "Стімекс Ойл", яке з 2011 по 2017 р володіло рядом АЗС під брендом ANP в Хмельницькому.

Термін виплати дивідендів за 2011-2014 р закінчився ще в 2015 р, але це перший випадок, коли міноритарні акціонери їх групи "Приват" через дивіденди звернулися до суду.

Слухання справи заплановано на 31 травня, точний розмір дивідендів, що підлягають сплаті, не розкривається, при цьому сума компенсації, яку позивачі вимагають за порушення термінів виплати становить 874 тис. грн.

Нагадаємо, рішення про виплату дивідендів за 2011-2013 рр. (3,799 млрд гривень) було прийнято 10 жовтня 2014 р, за 2014 г. (1,254 млрд) - 22 липня 2015 р. Термін їх сплати закінчився 10 квітня та 3 жовтня 2015 року відповідно.

Державний акціонер отримав дивіденди тільки під кінець 2015 року, за що Мінекономрозвитку нарахувало пеню. Щодо оподаткування податком близько 2,3 млрд грн дивідендів великим міноритарним акціонерам з групи "Приват" стало відомо в грудні 2017 р з консолідованого звіту НАК "Нафтогаз України".

"Укрнафта" стверджує, що сплата дивідендів була здійснена шляхом взаємозаліку зустрічних вимог з ініціативи міноритарних акціонерів. При цьому "Укрнафта" відмовляється розкривати назву компаній, які брали участь в цих операціях і природу боргу, який нібито був нею списаний при взаємозаліку.

Іншим дрібним акціонерам, переважно фізичним особам, "Укрнафта" відмовляється виплачувати дивіденди. Станом на 30 вересня 2017 р борг по дивідендах становив 476 млн грн.

У держреєстрі судових рішень наголошується, що з 2016 по 2018 р Господарським судом Києва було винесено близько 110 рішень за позовами власників акцій "Укрнафти" про стягнення дивідендів.

Як повідомлялося, незважаючи на зміну голови правління "Укрнафти" в липні 2015 р виведення коштів з компанії і сумнівні практики в проведенні аукціонів з продажу нафти і ЗВГ збереглися.

Ключові бізнес-рішення в "Укрнафті", а також юридичний контроль за всіма діями правління здійснюється віце-президентами.

Комерційний блок, який відповідає за реалізацію нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, очолює Фелікс Луньов. Юридичними питаннями як і раніше займається В'ячеслав Карташов, під юридичним наглядом якого з компанії в 2015 р було виведено 15 млрд грн, пише видання.