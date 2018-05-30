Уряд відклав підвищення тарифів на газ для населення

Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго за зниженою ціною до кінця липня 2018 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 30 травня.

У березні 2018 року Кабінет міністрів продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року.

Ціна на газ для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Економічна правда