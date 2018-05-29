OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про Газпром і Нафтогаз. "Газпром" подав до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з "Нафтогазом" по транзиту газу.

Про премії Нафтогазу. Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Про Укрнафту. За даними ДФС, 90% дебіторських боргів компанії "Укрнафта" належать компаніям-банкрутам.

Про WebMoney. Міжнародна система Webmoney Transfer збереже гроші користувачів з України та конвертує їх в еквіваленти гривні на еквівалент долара.

Про вугілля. Україна різко збільшила його споживання.

Про субсидії. Домогосподарства, які отримують субсидію, витрачають на 20% газу більше, ніж їх сусіди, які сплачують за паливо повну ціну.

Про прибутки на ОВДП. Кабмін дозволить місцевим бюджетам розміщувати кошти не тільки на депозитах держбанків, але і в держоблігаціях, що дозволить місцевій владі заробляти більше, але знизить їх зацікавленість в оперативному витрачанні коштів на розвиток інфраструктури.

І про колонізацію Місяця. Глава Amazon і Blue Origin Джефф Безос планує заснувати колонію на Місяці.

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Президентський гамбіт: чому Порошенко жертвує Вовком

Керівнику НКРЕКП вказали на двері: президент напередодні подякував Дмитру Вовку за роботу. ЕП з'ясовувала, що стало приводом для такого рішення Порошенка і хто отримає найбільшу вигоду у такому разі.

Спалили 25 мільярдів, або Чому субсидіант витрачає на 20% більше газу за сусіда

Програма виплати субсидій неефективна. Громадяни, які отримують таку допомогу, витрачають на 20% газу більше, ніж їх сусіди, які сплачують за паливо повну ціну. Вихід є: зміна соціальних нормативів та грошова монетизація.