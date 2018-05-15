OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про 8 гривень за проїзд. Тарифи на проїзд в наземному і підземному комунальному транспорті Києва з 15 липня 2018 року підвищаться до 8 гривень.

Про Укрзалізницю. Квитки на потяги Укрзалізниці також подорожчають, але вже цього тижня і на 12%.

Про зміни в законодавство. Рада дозволила росіянам та корупціонерам інкогніто купувати українські підприємства.

Про націоналізацію Приватбанку. Компанія Коломойського програла суд щодо bail-in - поверненню на рахунки 18,9 млн гривень, які були списані в ході націоналізації.

Про борги. Україна до кінця року повинна повернути 325 мільярдів гривень боргів.

Про офшори. Україна може потрапити в офшорний список країн Європейського союзу, якщо не ратифікує угоду MLI до 2019 року.

Про криптовалюти. Народні депутати підготували проект закону про легалізацію та регулювання ринку криптовалют в Україні.

Про МВФ. У МВФ назвали 8 ключових реформ для зростання української економіки.

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