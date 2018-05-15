Україна до кінця року повинна повернути 325 мільярдів гривень боргів

Обсяг виплат України з державного та гарантованого державою боргу до кінця 2018 року становитиме 325,53 млрд в гривневому еквіваленті.

Про це пише FinСlub з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Згідно з даними Мінфіну, в тому числі до кінця року потрібно повернути борги на 204,43 млрд гривень і виплатити 121,10 млрд гривень в рахунок їх обслуговування.

У 2019 році платежі з погашення та обслуговування держборгу становитимуть 317,47 млрд гривень, у 2020 році - 266,07 млрд гривень.

В цілому за період з 2018 року по 2045 рік включно Україні належить сплатити 3,069 трлн гривень, в тому числі 1,948 трлн гривень в рахунок погашення боргу і 1,121 трлн гривень - в рахунок його обслуговування.

Раніше віце-президент Світового банку Сиріл Муллер заявив, що Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, інакше вона втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, у 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.