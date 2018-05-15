Рада дозволила росіянам та корупціонерам інкогніто купувати українські підприємства

Верховна рада ухвалила закон, який дає можливість будь-кому інкогніто скуповувати українські облігації внутрішньої державної позики та інші цінні папери, через які приватизують українські державні підприємства.

Про це повідомляє ЦПК.

Як зазначається, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" №6141 дає можливість приховати інформацію щодо кінцевого бенефіціара-покупця будь-якої державної чи приватної акціонерної компанії.

На ухвалення закону в редакції, яка дозволила приховати інформацію про кінцевого власника офшора, який купив цінні папери, особисто наполягав Олег Ляшко та депутат від Опоблоку Олександр Долженков. Лише в такій редакції законопроект отримав необхідні для проходження голоси Радикальної партії та Опоблоку.

Відповідно до закону №6141 корупціонери, російський бізнес та будь-хто інший можуть таємно заходити в Україну. Українські банки позбавляються обов’язку ідентифікувати реальних власників цінних паперів, якщо їх представлятимуть закордонні банки.

Якщо зараз українські банки зобов’язані ідентифікувати саме кінцевого бенефіціара, то із вступом у дію цього закону вони матимуть справу з номінальними власниками, наприклад, кіпрським банком.

Інформація ж про реального власника знаходитиметься виключно в іноземному банку, який представлятиме інтереси "офшора-інвестора".

Щоб отримати інформацію від іноземного банку про реального власника активів, НАБУ, СБУ чи ГПУ доведеться робити офіційний запит про правову допомогу. Розкриття інформації про бенефіціарів відтепер займатиме від 6 місяців.

Економічна правда