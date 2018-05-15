Націоналізація Приватбанку: компанія Коломойського програла суд щодо bail-in

Верховний Суд 10 травня відмовився задовольнити касаційну скаргу компанії "Пром Гарант Плюс" до Приватбанку про повернення на рахунки 18,9 млн гривень, які були списані в ході націоналізації (bail-in).

Про це FinClub повідомили в прес-службі Приватбанку.

Верховний Суд прийняв постанову, якою підтвердив законність рішень судів першої (29 березня 2017 року) та апеляційної інстанцій (7 серпня 2017 року) щодо законного застосування до "Пром Гарант Плюс" ст. 41-1 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що списання коштів з рахунків позивача було здійснено з дотриманням вимог банківського законодавства.

Засновниками "Пром Гарант Плюс" є три віргінські компанії (Бі-Сі Карго Сервісес Лімітед, Денніеллі Лімітед, Прістеллі Холдінгз Інк) і дві белізькі (дівелопмент Інвесторс Лімітед, Кендлвуд Файненсіал Корп).

4 із зазначених 5 компаній фігурують в кримінальному провадженні Генпрокуратури щодо виведення 19 млрд гривень рефінансування з Приватбанку.

За даними ГПУ, ці компанії, будучи підконтрольними колишнім посадовим особам Приватбанку, виступали засновниками фірм, яким банк до націоналізації видавав сумнівні кредити.

Нагадаємо, в ході націоналізації Приватбанку була проведена операція bail-in. В її ході були списані кошти пов'язаних осіб та вклади інших інвесторів, в тому числі кошти власників єврооблігацій, загальним обсягом 29,4 млрд гривень.