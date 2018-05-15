У МВФ назвали 8 ключових реформ для зростання української економіки

Йоста Люнгман Фото мінфіну

Для забезпечення стійкого економічного зростання Україна почала впроваджувати і продовжує працювати над вісьмома ключовими структурними реформами.

Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман під час своєї відкритої лекції для студентів Тернопільського національного економічного університету, передає Укрінформ.

За його словами, серед таких реформ - реструктуризація центробанку, очищення фінансового сектора, перебудова системи управління державними фінансами та податковою адміністрацією, реформа пенсійного забезпечення та енергетичного сектора, приватизація, боротьба з корупцією, а також відкриття ринку землі.

Об'єднує всі ці реформи необхідність мати міцний інституційний грунт для їх реалізації.

Тому особливу увагу під час лекції представник МВФ звернув на інституційну економіку, закликавши майбутніх економістів глибше опановувати цю професію.

"Значення міцних і ефективних урядових інституцій є ключовим для забезпечення ґрунтовного економічного зростання, що доведено авторитетними економічними дослідженнями", - сказав Люнгман.

Як повідомлялося, Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.