Україна може потрапити в офшорний список країн ЄС

Міністерство фінансів відзначає, що Україна може потрапити в офшорний список країн Європейського союзу, якщо не ратифікує угоду MLI (Multilateral Instrument) до 2019 року.

Про це повідомляє FinClub.

"Багатостороння конвенція MLI - це угода, приєднавшись до якої, країна отримує можливість одночасного внесення змін в усі або деякі діючі Конвенції про уникнення подвійного оподаткування", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Ця угода є частиною Плану дій BEPS (Base erosion and Profit Shifting) протидії розмивання бази і виведення прибутку з-під оподаткування. Дана угода є кроком 15 BEPS Плану дій BEPS.

Підписавши і ратифікувавши багатосторонню конвенцію, Україна одночасно також виконує кроки 6 і 14 плану BEPS, які входять до мінімального стандарт плану BEPS.

На даний момент від президента очікується надання повноважень міністру фінансів на підписання угоди MLI. Потім угоду має ратифікувати парламент.

Україна повинна ратифікувати угоду MLI до кінця року, інакше може потрапити в офшорний список країн ЄС.

Економічна правда