OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про нові маршрути від Ryan та Wizz та "кешбек" від Мінфіну.

Про новий маршрут від Ryanair. Лоукостер Ryanair зайде в Україну не в кінці жовтня, а на початку вересня. І літатиме з "Борисполя" не за 10 напрямками, а за 11.

Про Wizz Air. Лоукостер Wizz Air почав виконувати рейси з Міжнародного аеропорту "Харків". Літатиме до Дортмунда, Катовіце та Відня.

Про ВВП. Міністерство економічного розвитку та торгівлі покращило очікування зростання ВВП у 2018 році з 3,1% до 3,2%.

Про дороги. Шведські бізнесмени критикують тендери з будівництва українських доріг. Кажуть, що на тендерах перемагає компанія, що пропонує найнижчу ціну, але ніхто не перевіряє якість виконаних робіт.

Про валютний аукціон. В ході аукціону Національний банк купив у банків 50,7 мільйона доларів, хоча був готовий викупити всі 100 мільйонів доларів.

Про держборг. Кабінет міністрів планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП.

Про Ахметова. Боротьба Ріната Леонідовича за свої мільйони продовжується. Арбітражні судді в Нідерландах не підтримали прохання холдингу СКМ розморозити активи компанії на загальну суму понад 820 мільйонів доларів.

Про кешбек. Мінфін хоче виплачувати споживачам "кешбек" за виявлені порушення при придбанні товарів.

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