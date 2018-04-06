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Мінфін хоче ускладнити тіньовий обіг готівки

П'ятниця, 6 квітня 2018, 15:50
 

Міністерство фінансів ініціює вжиття заходів щодо детінізації розрахунків у торгівлі та сфері послуг.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінфіну.

Міністерство розробило законопроект, спрямований на створення умов для детінізації розрахунків в цих сферах і на впровадження дистанційної торгівлі.

Законопроект передбачає запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам, які виявлять порушення при придбанні товарів або послуг вартістю понад 50 тис. грн і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Це, як передбачається, буде мотивувати покупців контролювати дотримання вимог законодавства при здійсненні розрахункових операцій.

Також передбачається впровадження інформаційної системи в рамках електронного кабінету, за допомогою якої покупець зможе перевірити справжність розрахункового документа, а також можливість використання електронних копій розрахункових документів і фіскальних чеків.

У Мінфіні вважають, що такі заходи сприятимуть детінізації обігу готівкових та сприятимуть зменшенню корупційних ризиків.

Нагадаємо, згідно з розрахунками експертів МВФ, середній розмір тіньової економіки України з 1991 року по 2015 рік оцінюється в 44,8% ВВП, а в 2015 році - 42,9%.

Економічна правда

Мінфін тіньова економіка готівка
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