Ryanair зайде в Україну на 2 місяці раніше і анонсував новий рейс

Лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямі рейси Київ-Берлін з вересня 2018 року.

Про свідчить інформація на сайті авіаперевізника, передає avianews.com.

Авіакомпанія має намір почати польоти з 3 вересня з частотою 4 рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Мінімальна ціна квитків, доступна в системі, починається від 27,5 євро в одну сторону.

Щопонеділка вильоти з Берліна до Києва заплановані на 11:05 з прибуттям до Києва о 14:20; по середах - на 11:45, прибуття о 15:00; по п'ятницях - на 12:00, прибуття о 15:15; по неділях - на 9:25, прибуття о 12:40.

З Києва розклад перельотів наступний: по понеділках - о 14:55, прибуття о 16:10; по середах - о 15:35, прибуття о 16:50; по п'ятницях - о 15:50, прибуття о 17:05; по неділях - о 13:15, прибуття о 14:30.

Берлін став 11-м напрямком з Києва, на яке Ryanair відкрило продажу квитків.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

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