В уряді прогнозують, що економіка у 2018 році зросте на 3,2%

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України оприлюднило оновлений прогноз розвитку української економіки, в якому покращило очікування зростання ВВП з 3,1% до 3,2%.

Про це йдеться на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

Також там оприлюднили оновлені прогнози щодо зростання рівня цін.

Так, в МЕРТ очікують, що за підсумками року інфляція в Україні становитиме 9,7%, а у 2021 році вона скоротиться до 6,4%.

Крім того, в міністерстві прогнозують, що наступні два роки ВВП України зростатиме на 3,1% та 3,3% відповідно, проте за умови, що прогноз рівня інфляції справдиться.

Як повідомлялося, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними даними.

Як відомо, НБУ очікує, що в 2018 і 2019 роках зростання ВВП прискориться на 3,2% і 3,5% відповідно.

Президент Петро Порошенко очікує зростання української економіки на понад 3,2% у 2018 році.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2018 році.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло прогноз зростання економіки України в 2018 році на рівні 3,2%.

Економічна правда