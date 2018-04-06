Ахметову не вдалося розморозити свої закордонні активи — ЗМІ

Арбітражні судді в Нідерландах не підтримали прохання холдингу СКМ українського бізнесмена Ріната Ахметова розморозити активи компанії на загальну суму понад 820 мільйонів доларів.

Згідно з рішенням суду від 5 квітня, активи залишаються заблокованими, пише DW.

Заборона продавати або переоформляти активи діє з грудня минулого року за рішеннями судів в Нідерландах і на Кіпрі, де зареєстровані компанії холдингу.

Як повідомив у своєму прес-релізі СКМ, заморозка не впливає на операційну діяльність холдингу.

Компанія найбагатшого українця заявила, що продовжить оскаржувати заморожування в судах.

Нагадаємо, суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" Ріната Ахметова доплатити 760 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

Раніше Окружний суд міста Нікосії (Кіпр) заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на 820 млн доларів за позовом кіпрської компанії Raga Establishment, власником якої є колишній український банкір Денис Горбуненко.

На початку 2017 року Raga Establishment Ltd (колишня назва - Epic Telecom Invest Ltd), викупила у фонду EPIC Укртелеком, а потім перепродала його у 2013 році Ахметову за 860 млн доларів.

Переговори між Raga і СКМ почалися ще в серпні 2012 року. Тобто через трохи більше року після приватизації.

Згідно з доводами відповідача, переговори почалися на вимогу екс-президента України Віктора Януковича. Нібито він попросив Ахметова купити частку в Укртелекомі.

За версією відповідача, в ході початкових переговорів щодо потенційної купівлі Укртелекому вважалося, що Хорошковський був міноритарним акціонером телеком-оператора з часткою, яка приблизно дорівнює 25%.

А Сергій Арбузов, який виступав довіреною особою президента-втікача в переговорах, нібито проінформував, що контрольний пакет у Дмитра Фірташа.

Згідно з доводами СКМ, Хорошковський пізніше продав свої акції власнику групи DF. І той став 100-процентним власником пакета акцій в операторі. Саме 100% акцій, а не 25% цікавили СКМ.

Але Raga зі свого боку заявляє, що Горбуненко купив компанію у її колишнього власника - Хорошковського. А Фірташ, за версією Raga, ніколи не був власником EPIC, він був кредитором цієї фірми. І тепер, відповідно, хоче повернути вкладені гроші.

Компанія заявляє, що в 2013 році продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн доларів, але отримала з цієї суми лише 100 млн доларів.

Лондонський арбітраж підтримав вимоги Raga, відхиливши при цьому зустрічні претензії компанії Ахметова про розірвання договору про покупку "Укртелекому".

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