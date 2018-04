Facebook та інші: що вони про вас знають та як це виправити

Уся інформація, яку людина залишає в інтернеті, називається цифровим відбитком або цифровим слідом (від англ. digital footprint). Оновлення статусу, запис у блозі, нове фото чи вподобана стаття — це може бути що завгодно.

Ви можете піклуватися про свою безпеку і не давати номер телефону неперевіреним особам у 2018 році, але у 2011 опублікувати його у якійсь соцмережі і забути про це. Цим цифровим відбитком може скористатися будь-хто, кому вистачить наснаги його знайти.

Цифрова тінь — інформація про вас, яка потрапляє в мережу від інших людей, наприклад, позначки на фотографіях. У сумі вони формують цифрову спадщину — результат вашої діяльності в інтернеті.

Репутація в мережі у 21 сторіччі майже прирівнюється до репутації поза нею, тож люди змушені поводитись в цифровому просторі більш свідомо, розуміючи, що якщо запостити фото з вечірки — його може побачити начальник, якому сказав, що погано себе почуваєш, а опівнічне селфі з Макдональдса може не оцінити особистий фітнес-тренер.

Професор Бостонського університету Ерік Куалман у своїй книзі "Що відбувається у Вегасі — залишається на YouTube" дає наступні поради щодо цифрової репутації.

Правило 1. Сім разів подумай — один раз запости



За статистикою, кожен третій користувач писав пости або викладав фотографії, про які потім довелося шкодувати. Тому завжди думайте двічі (а краще більше), перш ніж викласти черговий пост, твіт або оновити статус.

Також перечитуйте текст, перевіряючи його на помилки, які можуть звести нанівець чарівність навіть найцікавішого повідомлення.

Правило 2. Мама спостерігає за вами

Додайте маму у друзі і не викладайте нічого такого, що могло б її засмутити. Або просто уявіть, що воно є у вас у друзях.

Також пам’ятайте, що колись вам доведеться влаштовуватись на роботу, а хороші HR-спеціалісти обов’язково перевіряють соцмережі аплікантів.

Правило 3. Приберіть зайве

Знайдіть час на те, щоб промоніторити свої мережі від дня їх створення та видалити всю компрометуючу, провокативну чи просто застарілу інформацію, яку б ви не хотіли, щоб хтось бачив. Старі фотографії, які дорогі як пам’ять, можна перемістити в прихований альбом.

Правило 4. Не будьте занадто відвертими

Якщо ви не можете сказати про щось у повний голос в реальному житті — не публікуйте це в мережі.

Правило 5. Ваша конфіденційність — ваша проблема

Публікуючи дописи, переконайтеся, що налаштування приватності встановлені правильно: публічно; лише для друзів; для друзів, крім певних осіб; для конкретних друзів або лише для себе.

Також краще ще раз передивіться, що ви публікуєте у Twitter та Instagram, та за необхідності закрити доступ до них стороннім особам.

Соцмережі знають значно більше, ніж їм говорять. В першу чергу, вони стежать за користувачами для створення ефективної реклами.

Що встигли "назбирати" на вас і на основі яких показників вас таргетують можна переглянути.

Twitter: Налаштування та конфіденційність — Ваші дані в Twitter.

Після введення пароля ви побачите все, що про вас дізнався Twitter або що ви йому самі розповіли. Так, наприклад, якщо Ви не вказали стать, Twitter визначить її сам, на підставі даних у вашому профілі та ваших дій.

У вкладці Інтереси від Twitter можна подивитися інформацію, зібрану на основі вашої активності. Її також можна відредагувати.

Facebook: Налаштування — Реклама.

У розділах "Ваші інтереси" і "Ваша інформація — Ваші категорії" можна спостерігати все, що вдалося зібрати Facebook і в яких категоріях рекламодавців ви перебуваєте.

Категорії, за словами Facebook, визначаються на основі інформації, якою ви ділитеся, та іншою активністю.

Google: Все, що вдалося зібрати Google, можна переглянути за посиланням.

Рекламні категорії, до яких ви потрапили, можна редагувати. Однак, як стверджують у соцмережах, це не значить, що ви будете бачити менше реклами, просто вона буде для вас менш корсиною.

Не лише рекламну, але й ту інформацію, яку на вас назбирали в цілому, можна завантажити архівом. У Facebook для цього потрібно натиснути на трикутник у верхньому правому кутку сторінки та вибрати "Налаштування".

В нижньому рядку натиснути на "Завантажити копію ваших даних з Facebook", ввести пароль та чекати, доки Facebook підготує архів.

Так само можна викачати інформацію і з Twitter. Для цього потрібно натиснути на свою аватарку в верхньому правому кутку сторінки, обрати "Налаштування", прогортати сторінку до самого низу і натиснути на "Надіслати запит на ваш архів".

Дані з Google можна завантажити за посиланням. Можна регулювати, інформацію яких продуктів включати в архів та налаштовувати параметри для кожного продукту.

Завантаживши архів Facebook і проглянувши його ви зрозумієте, що він зберігає про вас абсолютно все: номери телефонів та email-адреси, записані до вашої телефонної книги (якщо додаток мережі встановлено на телефон) всі тексти переписок у Messenger; всі фото, аудіо та відео, якими ви обмінялись з друзями чи опублікували на своїй сторінці.

Але й це ще не все. Так, наприклад, згідно з дослідженням Бельгійського агентства із захисту даних, Facebook відстежує сторінки, які відвідують користувачі, навіть якщо вони вийшли зі свого аккаунта, видалили його або взагалі ніколи не реєструвалися в соцмережі.

Якщо користувач відвідує якусь бізнес-сторінку, перегляд якої доступний і без наявності аккаунта в соцмережі, Facebook за домогою cookie-файлів буде про це знати.



На інших сайтах стеження відбувається через соціальні плагіни, наприклад такі, як кнопка "Подобається", яка вбудована майже на всіх популярних ресурсах.

Ще Facebook сканує особисті повідомлення — тексти, посилання, фото — на наявність "образливого контенту". Як зазначають у компанії, це робиться для того, щоб вберегти користувачів від образливої поведінки на платформі, повідомлення при цьому залишаються конфіденційними.

Загалом скандал відкрив багато цікавих фактів. В кінці березня стало відомо, що мережа також знає все про телефонні дзвінки та SMS користувачів Android. Кому та коли дзвонили або писали і як довго говорили.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD