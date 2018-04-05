OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про "Північний потік – 2". Народні депутати прийняли постанову "Про звернення до світової спільноти щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Тим часом Фінляндія дозволила його будівництво.

Про "Ощадбанк". Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний назвав причини багатомільярдної докапіталізації державного банку у 2014-2017 роках.

Про інвестиції. ICU відсудила 2,7 мільярда гривень у "Донецьксталі". А викупила заборгованість перед цим за 330 мільйонів гривень.

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви в березні 2018 року на 1,2% - до 18,191 мільярда доларів в зв'язку з платежами за зовнішнім боргом.

Про євробонди "Метінвеста". Гірничо-металургійна група "Метінвест" розмістила євробондів на 1,35 мільярда доларів.

Про Порошенка. Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. І просить невідкладно його прийняти.

Про 4G. За перший тиждень роботи 4G-мережі нею скористалися понад мільйон українців: 600 тисяч користувачів Vodafone і 400 тисяч користувачів lifecell.

Хочете дізнатись більше?

#Прикрути: навіщо Коломойський хоче обмежити імпорт пального

"Укртатнафта" Ігоря Коломойського закликає чиновників обмежити ввезення в Україну імпортного пального. ЕП з'ясовувала, чи може влада піти на поступки олігарху, і чи варто хвилюватися водіям.