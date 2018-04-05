ICU відсудила 2,7 мільярда гривень у "Донецьксталі"

Фонд компанії ICU вимагав стягнути з металургійного підприємства "Донецьксталь" Віктора Нусенкіса 2,749 мільярда гривень заборгованості за договорами непокритих акредитивів, укладеними з ВТБ Банком ще в 2011 році.

Про це повідомляє FinClub.

В рамках цього договору банк відкрив 19 акредитивів в 2011-2012 роки. До серпня 2017 року по ним сформувалася заборгованість в трьох валютах: 1,294 млрд гривень, 22,7 млн ​​євро і 11,8 тис доларів. Борг за відсотками: 514,9 млн гривень, 6,3 млн євро і 397 доларів.

У серпні 2017 ВТБ Банк переуступив ICU права вимоги за кредитними договорами та договорами застави за 15,5 млн доларів (394,3 млн гривень).

Після того, як "Донецьксталь" відмовилася погасити заборгованість перед новим кредитором, компанія ICU пішла в суд.

19 березня її позов був задоволений повністю. З "Донецьксталі" дозволено стягнути 2,749 млрд гривень: 1,294 млрд гривень - тіло кредиту, 514,9 млн гривень - відсотки, 940,2 млн гривень за боргом у євро (29 млн євро тіло і відсотки), 321 тис гривень за боргом у доларах (12,2 млн доларів - тіло і відсотки).

Відзначимо, що Фонд гарантування вкладів фізосіб на аукціоні 15 березня продав заборгованість компаній групи "Донецьксталь" за 331,288 млн гривень фонду "Глорі", яким управляє КУА "Інвестиційний капітал Україна".

Керівником фонду є Руслан Кільмухаметов, директор ICU по ринках боргового капіталу.

Економічна правда