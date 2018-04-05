Міжнародні резерви скорочуються четвертий місяць поспіль - НБУ

Міжнародні резерви України в березні 2018 року скоротилися на 1,2% - до 18,191 мільярда доларів в зв'язку з платежами за зовнішнім боргом.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Поповнення міжнародних резервів протягом березня, як і в попередньому місяці, відбувалося, перш за все, за рахунок інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Тривале перевищення пропозиції валюти над попитом на неї на міжбанківському ринку дало можливість НБУ і надалі викуповувати надлишки валюти з ринку для нарощування резервів без протидії зміцненню обмінного курсу гривні.

За підсумками березня НБУ купив на міжбанківському ринку 510 млн доларів, в тому числі 300 млн доларів - за інтервенціями в формі запиту найкращого курсу.

Крім того, НБУ продав 134 млн доларів за інтервенціями в формі запиту найкращого курсу. Таким чином, чиста купівля валюти НБУ становила 376 млн доларів.

У минулому місяці в резерви також надійшло 669,5 млн доларів і 123,3 млн євро від розміщення урядом ОВДП, деномінованих в іноземній валюті.

У той же час в березні було здійснено ряд платежів уряду і НБУ за державним боргом, обсяг яких перевищив надходження від валютних інтервенцій НБУ.

По-перше, з міжнародних резервів було виплачено 1,284 млрд доларів для погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті (крім платежів на користь Міжнародного валютного фонду).

У тому числі 562,3 млн доларів - обслуговування по єврооблігаціях уряду і 678,8 млн доларів - обслуговування і погашення по ОВДП, деномінованих в іноземній валюті.

По-друге, в минулому місяці уряд і НБУ виплатили МВФ 186 млн доларів.

Крім того, на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 43,2 млн доларів.

Станом на 1 квітня обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і НБУ, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України у лютому скоротилися на 0,2% і станом на 1 березня становили 18,409 млрд доларів.

Нагадаємо, міжнародні резерви станом на початок лютого становили 18,44 млрд доларів. За січень вони знизилися на 2%.

У грудні резерви також показали невелике скорочення - на 0,5%.

Як відомо, Міжнародні резерви в 2017 році зросли на 21% і станом на 1 січня становили 18,808 млрд доларів.

Економічна правда