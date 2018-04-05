Голова правління розповів, навіщо в "Ощадбанк" вливають десятки мільярдів

Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний перелічив причини багатомільярдної докапіталізації державного Ощадбанку у 2014-2017 роках.

Про це він заявив в інтерв’ю Економічній правді.

"По-перше, анексія Криму і, відповідно, експропріація власності і активів банку, що створює для нас дірку в балансі в 1,4 млрд доларів. Жоден банк не зазнав подібних втрат", - заявив Пишний.

"Ми дотепер відчуваємо негативний вплив на показники банку у зв'язку із тим, що були втрачені валютні активи. І ці ризики доcі знаходяться в балансі банку. Вони зарезервовані, але дотепер впливають на фінрезультат", - сказав він.

Другим фактором потреби у докапіталізації Пишний назвав збитки через війну на Донбасі.

"Банк втратив у Криму 299 відділень, в Луганській і Донецькій області – ще 700. Це не просто втрата відділень, це втрата бізнесу, а також позичальників, які зі своїм бізнесом опинилися на окупованій території. І ці втрати потребували резервування", - запевнив Пишний.

"По-третє, економічна криза, девальвація. Структура проблемного кредитного портфелю, сформованого до 2014 року – це переважно валютні активи. Через девальвацію кредитне навантаження зростає, якість портфелю погіршується, застава знецінюється", - сказав він.

Крім того, НБУ посилив тиск на банківську систему зміною регуляторних вимог.

"НБУ, долаючи наслідки банківської кризи, посилює регуляторні вимоги, вводить міжнародні стандарти фінансової звітності. Усі ці рішення так чи інакше впливають на оцінку якості активів, в тому числі й сформованих до 2014 року", - заявив Пишний в інтерв’ю ЕП.

Він розповів, чи потребуватиме банк докапіталізації у 2018 році.

"Це залежить від курсу та впливу валютної позиції, токсичних активів, які дотепер знаходяться на балансі банку", - резюмував голова правління Ощадбанку.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Андрій Пишний: Якщо "Укрпошта" хоче бути банком, то банкам треба дати торгувати чайниками і гречкою

Економічна правда