Порошенко просить Раду "невідкладно" прийняти закон про Нацбюро фінансової безпеки

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

Про це 5 квітня повідомила прес-служба глави держави.

"Сьогодні я підписав і визначив як невідкладний законопроект, який був розроблений в парламенті з допомогою уряду, про Національне бюро фінансової безпеки. Що це означає? У силовиків більше немає можливості заходити на підприємства", - повідомив Порошенко.

За його словами, створення відповідного органу дозволить ліквідувати корупцію в правоохоронних органах, які також виконували функції контролю фіскальної дисципліни.

"Всі вони приходили перевіряти сплату податків: міліція, СБУ, прокуратура, митниця. Всі. Мені дуже добре відомо. Сьогодні ми говоримо: вам немає, там (на підприємствах - ред) вам нічого робити. Є одна служба, яка розбереться з податками", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, в березні голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зареєструвала законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

Детальніше про Нацбюро читайте в статті: "Синдром завтра": чому Порошенко відклав ключові податкові реформи

Економічна правда