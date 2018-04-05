Прикрути: Навіщо Коломойський хоче обмежити імпорт пального

"Укртатнафта" Ігоря Коломойського закликає чиновників обмежити ввезення в Україну імпортного пального. ЕП з'ясовувала, чи може влада піти на поступки олігарху, і чи варто переживати водіям.(Рос.)

Игорь Коломойский решил присоединиться к инициативе "прикрути". В середине марта бизнесмен через основной актив нефтяного крыла группы "Приват" — компанию "Укртатнафта" — попросил ввести ограничения на импорт нефтепродуктов в Украину.

На стол первому вице-премьеру Степану Кубиву лег 60-страничный документ с аргументацией в пользу проведения спецрасследования и введения квот и пошлин на ввоз топлива из России, Беларуси и других стран.

Среди аргументов "за": поддержка отечественного производителя, диверсификация источников поставки, забота о потребителях, а также защита национальных интересов и снижение зависимости от топлива страны-агрессора.

После освещения инициативы "приватовцев" в СМИ профильные эксперты и участники рынка начали бить тревогу, заявляя, что ошибочное решение по этому вопросу может стоить государству и всем категориями потребителей топлива "очень дорого".

По их мнению, введение квот повлечет за собой рост цен и разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом.

Чем закончится эта история, прогнозировать сложно. В Кабмине пока уверяют, что в случае проведения спецрасследования участники рынка и эксперты смогут высказать все свои опасения — слушания будут носить открытый характер.

Для чего "Укртатнафта" хочет "прикрутить" импорт нефтепродуктов и как на это смотрят участники рынка, объясняет ЭП.

Физкульт-Приват

16 марта компания "Укртатнафта" (контролируется группой "Приват" — ЭП) подала заявление в Межведомственную комиссию по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли.

43,05% акций "Укртатнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальные 56% контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского. В середине прошлого года Ярославский в интервью изданию "Цензор. НЕТ" сообщил, что является портфельным инвестором "Укртатнафты" и не занимается оперативной деятельностью. "У меня есть пакет акций, принадлежащий мне. При удобном случае, если мне дадут за этот пакет хорошую цену, я его продам", — говорил бизнесмен.

Предмет заявления — проведение спецрасследования в отношении импорта бензинов и дизтоплива. Цель — введение квот на импорт нефтепродуктов иностранного производства. То есть, предлагается существенно уменьшить объёмы импортного ресурса. По расчётам консалтинговой группы "А-95", в 2017 году, например, импортные бензины занимали около 60% украинского рынка, преимущественно из России и Беларуси.

Для бензина и ДТ производства России и Беларуси у Коломойского предлагают ввести квоты на беспошлинный импорт в 3 этапа, постепенно снижая их до 30% украинского рынка.

Согласно расчетам "Укртатнафты", 30% украинского рынка — это 55 тыс. тонн в месяц для бензинов и 150 тыс. тонн в месяц для дизеля.

Для топлива других стран компания просит сразу с 1 мая установить квоту на уровне 30% от украинского рынка.

Импорт продукции свыше указанных квот, по предложению "Укртатнафты", необходимо обложить специальной пошлиной в размере 29,3% на бензины и 30,7% на дизель.

Это не первый подобный случай. В 2011-2012 группа "Приват" совместно с ТНК-ВР уже инициировали спецрасследование против импорта нефтепродуктов из Беларуси с целью введения пошлин в 132 евро/т.

Однако предпринятая ими попытка не увенчалась успехом — Комиссия при Минэкономики отказала производителям.

Почему же "приватовцы" снова вернулись к идее лоббирования ограничительных мер против импорта, и какие аргументы они выдвигают?

Протекционизм или импорт

К своему обращению "Укртатнафта" приложила 60-страничный документ, в котором детально описала свои доводы в пользу введения ограничительных мер.

Многостраничный документ с массой технических подробностей призван донести основные тезисы: украинские производители страдают от бесконтрольно растущего импорта нефтепродуктов, что является демонстративным нарушением национальных интересов на протяжении уже долгих лет.

Вспомнили представители "Укртатнафты" и о потребителях, которые, по мнению авторов отчета, также выйграют от введения заградительных мер.

В подтверждение приводятся следующие аргументы:

1. Произведенная в Украине продукция не так чувствительна к курсовым колебаниям гривни и, соответственно, менее подвержена ценовым скачкам.

2. Нефтепродукты, произведенные в Украине, всегда будут иметь более низкую стоимость в розничных сетях, чем импортированные.

Согласно доводам "Укртатнафты", введение квот позволит в 2019 году довести долю внутреннего производства топлива в балансе потребления до 40%, а в 2020 — до 70%, за счет повышения конкурентоспособности украинской переработки.

Джерело: Укртатнафта

Отраслевые эксперты подвергли критике отдельные факты, приведенные компанией в документе, обвинив УТН в манипуляциях.

В частности, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отмечает, что документ содержит массу манипуляций и не указывает истинные причины проблем в украинской нефтепереработке.

"В своем обращении компания не рассматривает итоги 2017 года, когда она увеличила производство бензинов на 17,4%, а суммарно доля украинских производителей превысила 40% рынка. Выпуск дизтоплива на заводе вырос на 25% тыс. тонн, доля рынка — до 12%.

Это произошло после перехода "Укртатнафты" и Шебелинского ГПЗ на выпуск нефтепродуктов по стандарту Евро-5, что позволило им нарастить переработку и начать продажи своих топлив по ценам импорта — по максимальным среди всех возможных направлений", — говорит Куюн.

"А-95" прогнозирует, что в текущих рыночных условиях (без введения заградительных мер — ЭП) уже в 2018 году доля бензинов украинского производства превысит 50% рынка.

Дорогой Игорь Валерьевич

Инициатива "Укртатнафты" вызвала негодование и у представителей "Нефтегазовой Ассоциации Украины", которые уверены, что в случае ее удовлетворения украинский рынок нефтепродуктов будет монополизирован.

Входящие в НАУ крупнейшие поставщики моторных топлив заявляют, что падение переработки нефти в Украине вызвано не засильем импорта, а отсутствием необходимых инвестиций в модернизацию НПЗ.

"Сначала это привело к отставанию по качеству украинских нефтепродуктов, а впоследствии — к отрицательной экономике их производства. Ситуация изменилась, как только качество топлива было улучшено в 2016-2017 годах", — говорится в заявлении ассоциации.

"Рост импорта с 2005 года возник в ответ на нехватку украинских нефтепродуктов, какой был выход, останавливать заправки? В 2017 году, когда внутреннее производство выросло, импортные поставки бензина снизились на 18%", — говорит президент НАУ Дмитрий Кулик.

Директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что введение квот и пошлин приведет только к одному — повышению цен на топливо.

"Каким-то образом привязывать это к так называемой защите отечественного производителя — глупо. Поскольку на месте производителей, я бы лучше защищал отечественного потребителя", — говорит он.

В свою очередь директор консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль ничего плохого в инициативе "Укртатнафты" не видит.

"В принципе от этого решения выигрывает не только "Приват", но и Шебелинский ГПЗ (основной нефтеперерабатывающий актив государственной "Укргаздобычи" — ЭП). Не совсем понятно, почему такая инициатива не идет со стороны государства", — говорит Кобаль.

При этом он добавляет, что ограничения, в первую очередь, должны касаться импорта из страны-агрессора.

"Необходимо разработать ряд мер, чтобы постепенно полностью отказываться от российского импорта. То же самое, что с газом сделали. Да мы покупаем чуть дороже, но вообще не имеем дела с "Газпромом", — добавил Кобаль.

Время покажет

Учитывая деликатность вопроса и интересы потребителей, инициатива "Укртатнафты" требует внимательного изучения и всестороннего обсуждения.

В МЭРТ никаких деталей касательно того, когда решение о начале (или отказе — ЭП) спецрасследования может быть принято, не предоставили, сославшись на конфиденциальность информации.

Уже сейчас ясно, что такое расследование займет массу времени: оно может длиться до 270 дней, а при чрезвычайных обстоятельствах срок может быть продлен до 330 дней.

При этом тревожным является тот факт, что процедура расследования предполагает возможность введения спецпошлин и квот до принятия решения по сути (на время расследования — ЭП).

"По факту это означает нахождение рынка "в подвешенном состоянии" без возможности прогнозировать ценовые колебания, контрактовать продукцию и т.д", — предупреждает собеседник на нефтерынке.

В свою очередь представитель правительства, с которым удалось пообщаться ЭП, успокаивает: "Закон предусматривает меры по предварительным санкциям, но я не думаю, что в этом случае они будут введены".

"Такое может быть при критических объемах импорта, здесь же ситуация не критическая, но она однозначно требует вмешательства государства", — считает он.

Возникают у участников рынка сомнения и в беспристрастности и объективности комиссии, которая будет принимать соответствующее решение.

"Возглавляет комиссию Степан Кубив, в ее состав входят представители министерств и ведомств, в основном назначенных по квотам "БПП" и "Народного фронта". У нас есть достаточно оснований полагать, что некоторые ее члены могут быть ангажированы в принятии решения в пользу заявителя", — говорит собеседник на нефтерынке.

В правительстве, напротив, призывают к спокойствию и акцентируют внимание на прозрачности процесса принятия решения.

"Это долгоиграющая история — не один месяц обсуждений с привлечением экспертов, участников рынка, импортеров и так далее. Каждый сможет высказать свою точку зрения и повлиять на процесс. Однозначно решение не будет приниматься в закрытом режиме", - заверяет собеседник ЭП в Кабмине.