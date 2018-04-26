OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про гроші Януковича. З банку Януковича-молодшого зникли 2 мільярди гривень.

Про "Вишки Бойка". Фігурант справи зняла арешт з фірми і частини майна.

Про свинину. Компанія Колеснікова заробила мільярд на м'ясі свинини.

Про УЗ. Міжнародне рейтингове агенство S&P підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці до обмеженого дефолту.

Про автогаз. За останні декілька днів ціни на автогаз зросли майже на гривню.

Про Нафтогаз. НАК "Нафтогаз України" протягом 2017 року виплатив 204,068 мільйона гривень своєму керівництву і наглядовій раді.

Про Укравтодор. "Укравтодор" відмовляється від ямкового ремонту доріг.

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Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди

Кілька років тому Арсен Аваков повідомив про арешт 2,6 млрд грн на рахунках банку Олександра Януковича. Як з'ясувала ЕП, ці гроші з банку вже зникли.