OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про зарплати, пенсії та газову війну між Україною та РФ.

Про зарплати. Реальні зарплати українців зросли на 25%-72% починаючи з 2010 року.

Про Сбербанк. Бізнесмен Валерій Хорошковський вийшов з переговорів щодо купівлі Сбербанку.

Про штраф Коболєва. Голова "Нафтогазу" збирається судитись з Державною фіскальною службою щодо штрафу на 8 мільярдів гривень за порушення митних правил.

Про локомотиви GE. "Укрексімбанк" 3 березня оприлюднило в системі "Прозоро" звіт про укладення договору від 23 лютого з ТОВ "Джиі Україна" на постачання локомотивів на 140,4 млн гривень для подальшої передачі у лізинг.

Про пенсії. Мінсоцполітики ініціює збільшення ролі стажу роботи в порівнянні з зарплатою при нарахуванні пенсії для пенсіонерів з великим стажем роботи.

НафтогазVSГазпром. "Нафтогаз" отримав від ПАТ "Газпром" повідомлення про намір звернутися в Стокгольмський арбітраж щодо розірвання або перегляду умов контрактів на поставку і транзит газу.

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Рахунок на 8 мільярдів. Навіщо ДФС оштрафувала Коболєва і "Нафтогаз"

Податківці просять голову "Нафтогазу України" Андрія Коболєва заплатити 8,3 мільярда гривень штрафу. ЕП пояснює, в чому суть податкової суперечки, і які неофіційні причини появи цієї вимоги.

ЄС дає "зелене світло": як український ФінТех може завоювати Європу

Угода про асоціацію між ЄС та Україною відкрила нові можливості для вітчизняних фінтех-компаній. Вони можуть починати освоювати європейські ринки. Треба лише пролобіювати пришвидшення адаптації законодавства до норм Євросоюзу.