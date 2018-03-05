Коболєв оскаржить штраф на 8 мільярдів у суді

Голова НАК "Нафтогаз України" збирається судитись з Державною фіскальною службою щодо штрафу на 8 мільярдів гривень за порушення митних правил.

Про це ЕП повідомили в прес-службі "Нафтогазу".

"НАК "Нафтогаз України" збирається оскаржувати рішення про застосування штрафів у суді і оминути етап розгляду в Державній фіскальній службі", — заявили в прес-службі.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на загальну суму 8,3 мільярда гривень за порушення митних правил.

За офіційною версією, штраф був виписаний через те, що "Нафтогаз" не надав потрібний пакет документів для розмитнення поставок російського газу у 2015 році, порушивши таким чином митні правила.

Детальніше про історію зі штрафом читайте у статті: Рахунок на 8 мільярдів: нащо ДФС оштрафувала Коболєва і "Нафтогаз"

Економічна правда