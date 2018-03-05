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Мінсоцполітики змінить механізм нарахування пенсій

Понеділок, 5 березня 2018, 13:20
 

Мінсоцполітики ініціює збільшення ролі стажу роботи в порівнянні з зарплатою при нарахуванні пенсії для пенсіонерів з великим стажем роботи.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Підготовка до другого етапу пенсійної реформи, що реалізовуватиметься у 2019 році, вимагає нейтралізації  сьогоднішніх дисбалансів, що їх виявила реформа на першому етапі", - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що це стосується тих пенсіонерів, котрі  мають  чималий стаж роботи, але надбавки до пенсії у жовтні 2017 року вийшли не високими, оскільки друга необхідна умова для адекватного розміру осучаснення –  отримувана за свою роботу зарплата,  виявилась не високою. 

 "Для цієї категорії пенсіонерів ми продумуємо механізм, як зробити так, щоб роль стажу була більшою, ніж роль заробітної плати", - запевнив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Нагадую, що впроваджена пенсійна реформа відобразила ту соціальну реальність, в якій жили люди.  І сьогодні ми вже по факту отримали результат, що змушує нас виправити декотрі перекоси", - додав він.

Як йдеться у повідомленні, ще одна проблема, що окреслилась, це – перерахунок пенсії вийшов меншим від очікуваного у декотрих пенсіонерів, з числа тих,  хто працював, будучи на пенсії, а потім звільнився.  

Так  складається  тоді, коли заробітна плата була меншою, ніж до виходу на пенсію. Тобто, стаж дорахували, а коефіцієнт упав. За словами Міністра, зараз також готуються законодавчі зміни, за якими стаж донараховуватиметься автоматично, а коефіцієнт заробітку встановлюватиметься  за бажанням пенсіонера.

Нагадаємо, 11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.

Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

Читайте також: Пенсійна реформа: другий етап. Яких ще змін чекати українцям

Економічна правда

Мінсоцполітики пенсії
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