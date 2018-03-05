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В українців зросли реальні зарплати - дослідження

Понеділок, 5 березня 2018, 13:50
 

Реальні зарплати українців зросли на 25%-72% починаючи з 2010 року.

Про це написав аналітик ICU Дмитро Дяченко на своїй сторінці у Twitter.

"Захід доганяє Київ за темпами зростання реальних зарплат. Схід відстає, але така тенденція спостерігалася ще до початку АТО", - написав він.

 

Найбільше зростання показали Вінницька (+72%), Волинська (+70%) та Закарпатська (+69%) області.

Зарплати у реальному вимірі зросли найменше у мешканців Луганської (+25%), Харківської (+46%) та Донецької (+47%) областей.

Реальна зарплата киян у січні 2018 року в порівнянні з січнем 2010 року зросла на 51%.

"Реальна ЗП - кількість товарів, які людина може придбати за свою грошову номінальну ЗП. Не всі товари подорожчали настільки ж, наскільки послабилася гривня - цей факт і є джерелом росту реальних ЗП", - пояснив Дяченко.

 

Раніше повідомлялося, що зарплати у Львові зростають найвищими в Україні темпами.

Економічна правда

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