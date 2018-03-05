Хорошковський відмовився купувати Сбербанк - ЗМІ

Бізнесмен Валерій Хорошковський вийшов з переговорів щодо купівлі Сбербанку.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерела.

За словами джерела, Хорошковський досяг принципової домовленості з материнською структурою Сбербанку. Однак він був змушений наприкінці січня вийти з переговорів, після того як його юристи дали свій висновок про можливі ризики, пов'язані з порушенням санкцій законодавства ЄС в разі прямої або опосередкованої покупки українського Сбербанку.

"Для Хорошковського, який є резидентом Монако, питання санкцій ЄС дуже важливе, тому він вийшов з переговорів", - заявив співрозмовник.

Вихід Хорошковського з переговорів збігся за часом з відходом з банку глави правління Ігоря Юшка, який допомагав йому вести переговори. Юшко залишив банк з 1 лютого. Після відходу Юшко правління банку також покинув скарбник банку Дмитро Золотько. В.о. голови правління банку стала Ірина Князєва.

В даний час Національний банк розглядає документи від білоруського Парітетбанку на покупку 100% акцій Сбербанку, який був направлений йому 21 грудня 2017 року. Влітку 2017 року Парітетбанк фігурував як елемент угоди з купівлі українського банку інвестиційною компанією VP Capital, що належить білоруському IT-підприємцю Віктору Прокопені.

Валерій Хорошковський раніше очолював СБУ, митниці, був першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова в 2010-2012 роки. Останні 5 років він живе в Монако.

Раніше він був власником Укрсоцбанку, а на кінець 2016 року опосередковано контролював 50% групи Inter Media Group, що володіє телеканалом "Інтер".

Економічна правда