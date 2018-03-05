Рахунок на 8 мільярдів. Навіщо ДФС оштрафувала Коболєва і "Нафтогаз"

Податківці просять голову "Нафтогазу України" Андрія Коболєва заплатити 8,3 мільярда гривень штрафу. ЕП пояснює, в чому суть податкової суперечки, і які неофіційні причини появи цієї вимоги.

Минулого тижня Державна фіскальна служба виписала штраф на ім'я голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 8,3 млрд грн.

Сталося це у критичний період: одразу після перемоги "Нафтогазу" над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі та в день засідання РНБО з питань енергетичної безпеки.

У цей день Росія фактично заявила, що не буде виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, і спробувала спровокувати енергетичну кризу в Україні, знизивши тиск подачі газу.

За офіційною версією, штраф був виписаний через те, що "Нафтогаз" не надав потрібний пакет документів для розмитнення поставок російського газу у 2015 році, порушивши митні правила.

Проте, за словами співрозмовників ЕП в уряді, існує ще одна версія — політична.

Нібито прем'єр Володимир Гройсман, який давно конфліктує з Коболєвим, використав ДФС як додатковий інструмент в боротьбі з головою "Нафтогазу" за контроль фінансових потоків НАК. Мета штрафу — зіпсувати свято газової перемоги.

Чи є об'єктивні причини для виписування мільярдних штрафів "Нафтогазу" та його керівнику, в чому його звинувачує ДФС, і чим може закінчитися податкова суперечка, з'ясовувала ЕП.

Привітали з перемогою

Перемога "Нафтогазу України" в Стокгольмському арбітражі та вирішення критичної ситуації з дефіцитом газу посилила політичні позиції Андрія Коболєва, загострила його конфлікт з прем‘єр-міністром та політично зблизила з президентом.

У публічній площині це виглядало так: Коболєв і президент обмінювалися заявами про перемогу та взаємну підтримку.

Прем'єр також привітав голову "Нафтогазу", одночасно дорікнувши йому за несплачені дивіденди та зволікання з реформою НАК, яка передбачає розділення діяльності держкомпанії.

"Тепер "Нафтогаз" може здійснити відкладений переказ до державного бюджету своїх прибутків за минулий рік. Рішення Стокгольма також прибирає останні перешкоди для демонополізації газового ринку, яка останнім часом дещо гальмувалася", — написав прем'єр на своїй сторінці у Фейсбуці 1 березня.

У цей же день Коболєв отримав повідомлення від ДФС про штраф на 8,3 млрд грн, який йому виписав керівник Енергетичної митниці ДФС Ігор Піковський.

В неформальних розмовах у Кабміні це рішення отримало політичне пояснення: на посаді в. о. голови ДФС працює соратник Гройсмана Мирослав Продан, і прем'єр підключив його до свого протистояння.

Голові "Нафтогазу" підставив плече президент Петро Порошенко.

"Під час засідання РНБО щодо енергетичної безпеки держави було порушене питання щодо штрафів "Нафтогазу". Президент звернувся до генпрокурора і в. о. голови ДФС перевірити обґрунтованість претензій фіскальної служби", — заявив речник глави держави Святослав Цеголко.

Тимчасом Продан будь-якої конкретики щодо справи Коболєва уникає. Від розмови з ЕП він відмовився і підкреслив, що все написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

У соцмережі він спершу пообіцяв "розібратися", а потім "дати правову оцінку" всім рішенням у цій справі. "Якщо допущені якісь зловживання, ми на цей факт відреагуємо", — написав в. о. голови ДФС.

ЕП вдалося ознайомитися з протокольними рішеннями ДФС у справі Коболєва, датованими квітнем 2017 року, а також із внутрішнім листуванням ДФС більш пізніх періодів.

Документи свідчать, що коло обізнаних із "справою Коболєва" працівників ДФС було великим. У тому числі це були представники офісу великих платників ДФС та Енергетичної митниці.

Отже, позиція Продана виглядає дивною: спір Коболєва і ДФС триває майже рік, ним займається не менше десятка податківців, але лише після того, як ДФС оштрафувала голову НАК на 8,3 млрд грн, Продан обіцяє розібратися.

За що штраф

9 жовтня 2015 року "Нафтогаз" та "Газпром" уклали доповнення до контракту купівлі-продажу газу у 2009-2019 роках. Це доповнення передбачало поставки газу в осінньо–зимовий період 2015-2016 років.

"Нафтогаз" оформив періодичні митні декларації на поставки газу у жовтні та листопаді 2015 року.

У жовтні 2015 року через митний кордон України було переміщено 2 млрд куб м газу, в листопаді — 0,388 млрд куб газу з РФ.

НАК не надав Енергетичній митниці повний пакет документів для їх розмитнення. Компанія аргументує це тим, що даний газ "зайшов" в Україну через окуповану територію Донбасу.

З 1 січня 2018 року імпортні операції НАК оподатковуються ПДВ. Митний кодекс передбачає, що у випадку несплати митних зобов'язань штраф становить 300% несплачених платежів. З двох поставок ця сума становить 8,3 млрд грн.

Пояснення прес-служби "Нафтогазу України" При узгодженні двосторонніх актів за результатами поставок у вказаний період ПАТ "Газпром" наполягав на факті надходження газу з Російської Федерації в тимчасово неконтрольовані ОРДЛО через газовимірювальні станції (ГВС) Прохоровка та Платово. На вказаних ГВС відсутні представники українського оператора газотранспортої системи, тому "Нафтогаз України" позбавлений можливості контролювати надходження, розподіл та споживання газу на зазначених територіях. Українська сторона підготувала двосторонні акти без врахування поставок через ГВС Прохоровка та Платово, але ПАТ "Газпром" відмовився від їх підписання, натомість надавши варіант з урахуванням обсягів, поставлених на тимчасово неконтрольовані території. Через 15 днів після закінчення відповідних періодів переміщення НАК надав Енергетичній митниці додаткові декларації та пакети наявних документів. Розглянувши їх, Енергетична митниця оформила картки відмови, в яких зокрема вказано, що здійснення митного оформлення неможливе без надання повного пакета документів, у тому числі актів, підписаних двома сторонами контракту. З того часу позиції "Нафтогазу" та "Газпрому" стосовно викладеної проблеми залишаються незмінними: не було підписано жодного нового документа, який дозволив би виконати вимоги Енергетичної митниці. Внаслідок цього, починаючи з листопада 2015 року, на виконання вимог пункту 2 статті 263 Митного кодексу, "Нафтогаз України" кожні десять робочих днів подає в Енергетичну митницю незмінні декларацію та пакет документів, але знову отримує картки відмови (за вказаний період їх оформлено близько 70). За цей час вимоги митниці щодо надання повного пакета документів не змінювалися. Оскільки підписані двосторонні акти, як і раніше, відсутні, нові підстави та обставини для завершення митного оформлення не з'явилися.

Позиція Енергетичної митниці ДФС зовсім інша.

"Ми почали нараховувати НАК "Нафтогаз України" податкові зобов'язання одразу з моменту їх виникнення — з січня 2017 року. Переговори щодо погашення цього боргу тягнуться з березня минулого року", — розповів ЕП керівник Енергетичної митниці Ігор Піковський.

За його словами, наклавши на "Нафтогаз" штраф на підставі несплачених компанією митних платежів, податківці виконали юридичну дію, яка, на їх думку, відповідає нормам законодавства.

"Санкції застосовуються до НАК як юридичної особи, а не персонально до Андрія Коболєва", — зазначив Піковський.

Також він говорить, що у штрафних санкціях нема поставок на окуповану територію.

"У листі "Укртрансгазу" до Енергетичної митниці чітко написано: у них нема інформації про поставки на окуповану територію з Платово та Прохорівки. Ми ці обсяги газу і не враховували. Ми порахували митні зобов'язання і санкції щодо тих об'ємів, які вони самі нам вказали", — говорить Піковський.

Згаданий лист "Укртрансгазу" є у розпорядженні ЕП. Він датований 4 вересня 2017 року.

У ньому йдеться про те, що у жовтні та листопаді 2015 року український кордон перетнуло 2 млрд куб м і 0,388 млрд куб м російського газу.

"У ПАТ "Укртрансгаз" відсутня інформація про надходження природного газу через газовимірювальні станції Прохоровка та Платово, оскільки частина газопроводів, розташованих за цими ГВС, розташована на тимчасово неконтрольованих територіях", — пише "Укртрансгаз".

За словами Піковського, замість акта приймання-передавання товару "Нафтогаз" міг надати складську довідку перевізника з переліком товарів на складі, яка є достатньою підставою для митного оформлення, але не зробив цього.

Крім того, говорить Піковський, НАК міг звернутися за розстрочкою із сплати митних платежів, але таких звернень також не було.

Жодним із цих варіантів Коболєв скористатися не планує.

"Нафтогаз України" збирається оскаржувати рішення про застосування штрафів у суді й оминути етап розгляду в Державній фіскальній службі", — відповіли ЕП у прес-службі "Нафтогазу".