"Нафтогаз" отримав від "Газпрому" повідомлення про намір розірвати контракти

Юрій Вітренко

НАК "Нафтогаз України" отримав від ПАТ "Газпром" повідомлення про намір звернутися в Стокгольмський арбітраж щодо розірвання або перегляду умов контрактів на поставку і транзит газу.

Про це повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко на прес-конференції.

Він нагадав, що процедура передбачає від 30 до 45 днів, протягом яких сторони повинні спробувати дійти згоди щодо спірних моментів.

За словами Вітренка, НАК не бачить підстав для розірвання контракту на транзит, оскільки відповідні пояснення з боку "Газпрому" виглядають неприйнятними.

У той же час, зазначив він, "Нафтогаз" готовий обговорити з "Газпромом" умови, які наблизять умови транзитного контракту між компаніями до європейського законодавства.

Раніше голова Газпрому Олексій Міллєр заявив, що Газпром направив офіційне повідомлення в "Нафтогаз України" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Нагадаємо, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда