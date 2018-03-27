OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Сбербанк, біткоїни нардепів та Київський торт.

Про Сбербанк. Угода з продажу української "дочки" Сбербанку зірвалася.

Про Північний Потік - 2. Всі необхідні дозволи для будівництва німецької ділянки трубопроводу "Північний потік - 2" отримані.

Про біткоїни нардепів. Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Дмитро Голубов витратив майже 24,5 млн гривень на купівлю криптовалюти "Біткоїн Голд", але не задекларував цієї процедури.

Про переговори Нафтогазу і Газпрому. "Газпром" і "Нафтогаз України" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

Про заробітчан. Українські робітники в 2017 році перерахували з Польщі в Україну суму, яка дорівнює 3-4% українського валового внутрішнього продукту.

Про авіакомпанії. Авіакомпанія Swiss International Airlines відновила польоти до аеропорту "Бориспіль" з Цюріха після майже чотирирічної перерви.

Про київський торт. Суд вирішив, що ніхто, окрім кондитерської корпорації Roshen, не може використовувати права на назви "Київський торт" і "торт Київський", а також елементи дизайну упаковки торта у вигляді листя каштана.

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Як система соціальної допомоги культивує бідність

В Україні 300 тис сімей отримують допомогу як малозабезпечені. У 2017 році на це було витрачено майже 12 млрд грн з держбюджету. При цьому третина одержувачів не працює і не особливо шукає роботу. Чому ж система соціальної допомоги, витрачаючи стільки ресурсів держави, не здатна перемогти бідність?

Що може зробити біоенергетика для подолання газових криз

Частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України невпинно зростає, але цього недостатньо. Потрібні кардинальні законодавчі зміни у секторі.