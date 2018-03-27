Заробітчани переказали з Польщі в Україну майже 4% ВВП - МЗС

Українські робітники в 2017 році перерахували з Польщі в Україну суму, яка дорівнює 3-4% українського валового внутрішнього продукту.

Про це заявив віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцкі, передає УНІАН.

Він зауважив, що у Польщі налічується понад один мільйон громадян України, які там працюють або навчаються.

"Заради їхніх прав, трудових прав, але також для нашої пенсійної системи, для системи охорони здоров'я, є бажаним більш ширше регулювання ситуації. Але це залежить від міністерств праці та соціальної безпеки", - зазначив віце-міністр.

"Якщо українська сторона буде зацікавлена, я впевнений, що ми зможемо запланувати консультації та працювати над цим", - додав Ціхоцкі.

"Це мій скромний заклик щодо позитивних змін у цьому напрямку. Аби зрозуміти масштаб цього феномену, ви повинні зрозуміти, що у 2016 році, за підрахунками, українці, які працюють у Польщі, надіслали в Україну близько 8 млрд злотих. У 2017 році - понад 12 млрд злотих", - сказав він.

"Це дорівнює 3 або 4% ВВП України. Це величезна сума грошей - це означає, що величезна кількість людей з української сторони займається діяльністю в нашій економіці", - підкреслив польський дипломат.

На його думку, така діяльність має позитивні риси, і польська сторона підтримує те, що українські громадяни приїздять до Польщі працювати або навчатись.

"Але справа в тому, що мають бути кращі рамкові принципи для цього, і це відповідальність для обох наших держав", - додав Ціхоцкі.

Читайте також: Кадровий голод: як спинити відтік мізків і рук з України