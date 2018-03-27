Нардеп не повідомив про купівлю біткоїнів на 24 мільйони

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Дмитро Голубов витратив у грудні минулого року майже 24,5 млн гривень на купівлю криптовалюти "Біткоїн Голд".

Про це Слідство.Інфо дізналося аналізуючи документи нардепа на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

При цьому, як наголошується, про суттєві зміни у майновому стані депутат так і не повідомив, хоч мав би це зробити згідно із законом упродовж 10 днів.

У 2012 році голова "Інтернет партії України" Дмитро Голубов придбав біткоїни, вартість яких на сьогодні зросла на понад 1,7 млрд гривень. А вже у серпні минулого року Голубов витратив 32,8 млн грн на біткоїни "Кеш", про що повідомив НАЗК.

Сьогодні вони коштують майже 297 млн гривень. Згодом, у грудні 2017 року, нардеп купив ще біткойни "Голд", вартість яких зросла на майже 4,4 млн грн. Але про купівлю останніх Голубов повідомив НАЗК лише через три місяці – в декларації за 2017 рік.

Однак, нардепу Голубову загрожує за неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані лише штраф на 1700-3400 гривень.

Як відомо, раніше Голубов звинувачувався у розкраданні 11 мільйонів доларів платіжних систем Visa і Mastercard. Він був засновником і керівником мережі cardplanet.com, на якій можна було отримати інформацію про власників карткових рахунків з різних країн світу.

Влітку 2005 року він був заарештований українськими правоохоронцями і поміщений у СІЗО. Про Голубова писали впливові західні видання, звинувачуючи його в масштабному криміналі, зокрема – Тһе Wall Street Journal.

Розслідування проти Голубова також проводили американські слідчі.

Однак через кілька місяців депутати від Партії регіонів Володимир Демехін і Володимир Макеєнко взяли Голубова на поруки. Невдовзі після цього український суд відмовив системам Visa і Mastercard в участі в судовому процесі, а ще через деякий час справу проти Голубова закрили.

У 2014 році Голубов був обраний депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка.

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