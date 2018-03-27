Авіакомпанія Swiss відновила польоти до України

Авіакомпанія Swiss International Airlines, що входить до Lufthansa Group, 26 березня відновила польоти до аеропорту "Бориспіль" з Цюріха після майже чотирирічної перерви.

Про це повідомив генеральний директор Swiss в Україні Рене Койнзак під час прес-конференції в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Койнзака, партнерство з авіакомпанією Swiss надасть можливість українцям подорожувати до Швейцарії чотири рази на тиждень - у понеділок, середу, п'ятницю та неділю.

Раніше зазначалося, що авіакомпанії, які входять до Lufthansa Group, мають намір під час літньої навігації 2018 збільшити кількість рейсів до Києва.

Авіакомпанія Lufthansa запропонує шість додаткових рейсів на тиждень з Франкфурта до Києва з 25 березня 2018 року, а авіакомпанія Swiss повернеться до роботи на українському маршруті і буде виконувати чотири рейси на тиждень до Цюріха з 26 березня 2018 року.

Збільшуючи кількість рейсів з Франкфурта з 14 до 20 на тиждень, Lufthansa додатково надаватиме шість тижневих рейсів щодня, окрім суботи, літаками серії Airbus-320, запропонувавши своїм пасажирам місця бізнес- та економ-класу.

Компанія Swiss виконуватиме чотири рейси на тиждень на літаках А320, запропонувавши місця бізнес- і економ-класу.

Тим часом, на запитання про розвиток мережі в Україні, Койнзак зазначив, що наразі слід зосередитися на рейсах до Києва, і нагадав, що до інших міст України літають компанії Lufthansa Group.

"Ми хочемо, щоб і українці відвідали Швейцарію, і якомога більше швейцарців відвідали Україну. Швейцарія важливий інвестор для України, який створив тут 30 тис. робочих місць і є п'ятим за рахунком донором країни. Ми сподіваємося, що Україна розвиватиметься, і ви побачите нові швейцарські інвестиції", - констатував посол Швейцарії в Україні Гійом Шойер.

Lufthansa Group розпочала виконувати польоти до України з квітня 1991 року. На сьогоднішній день Lufthansa здійснює рейси з Києва до Франкфурта 14 разів на тиждень (починаючи з березня 2018 - 20 разів), у Мюнхені - 14 разів на тиждень, а зі Львова до Мюнхена вона виконує щоденні рейси.

Austrian Airlines виконує 13 рейсів на тиждень з Києва до Відня, а також 10 рейсів на тиждень зі Львова та Одеси. Крім того, щодня виконує рейси з Дніпра до Відня.

Авіакомпанія Swiss International Air Lines з 1 жовтня 2014 року припинила прямі рейси між Києвом і Цюріхом, розпочаті восени 2013 року.

"Маршрут Цюріх-Київ не виправдав наших очікувань. Ситуація в Україні також зіграла свою роль", - заявила тоді представник компанії Зоньяна Птассек.