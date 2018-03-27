Суд заборонив конкуренту Roshen копіювати Київський торт

Господарський суд Києва визнав, що ТОВ Белларія порушило право інтелектуальної власності кондитерської корпорації Roshen в частині використання назви Київський торт і торт Київський, а також елементів дизайну упаковки торта у вигляді листя каштана.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на рішення суду.

Згідно з рішенням суду, ТОВ Белларія заборонено використовувати на упаковці тортів позначення Київський торт і торт Київський, а також листя каштана в оформленні упаковки торта.

Всі наявні у підприємства упаковки та етикетки, які порушують заборону, суд постановив знищити, оскільки їх легко сплутати з упаковкою Київського торта Roshen. Аналогічні вимоги суд висунув до гіпермаркету Ашан.

Також і Белларія, і Ашан повинні відшкодувати судові витрати.

Нагадаємо, Roshen вважає "Київський торт" лише своїм.

Економічна правда