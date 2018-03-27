Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку—2"

Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії ФРН видало дозвіл на будівництво і експлуатацію трубопроводу "Північний потік — 2" у виключній економічній зоні Німеччини в Балтійському морі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства, передає "Інтерфакс-Україна".

"BSH видало 27 березня повідомлення про дозвіл будівництва газопроводу "Північний потік - 2" у виключній економічній зоні в Балтійському морі", - наголошується в документі.

Відомство не бачить перешкод для задоволення запиту про прокладання трубопроводу по морському дну на відрізку протяжністю 31 км.

Таким чином, повідомляється, що "всі необхідні дозволи для німецької ділянки загальною протяжністю 85 км отримані".

"Процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах уздовж маршруту газопроводу - Росії, Фінляндії, Швеції та Данії, йдуть за графіком. Nord Stream 2 очікує отримати решту дозволу в найближчі місяці до початку будівництва в 2018 році", - пише проектна компанія.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газі в ЄС.

Топ-менеджери російського монополіста неодноразово заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України в країни ЄС (до 15 млрд куб м в рік) з 2020 року, або взагалі припинити його.

Як повідомлялося, Україна повинна залучити європейського партнера до управління своєю ГТС у 2018 році.

Для продовження транзиту газу на умовах стандартного довгострокового контракту Україна повинна підписати контракт з російським "Газпромом" і знайти партнера, який буде в цьому зацікавлений.