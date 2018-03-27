НБУ відмовив білорусам в придбанні української "дочки" Сбербанку

Комітет Національного банку ухвалив рішення відмовити в придбанні через АТ "Парітетбанк" (Білорусь) істотної участі в ПАТ "Сбербанк" (Київ) в розмірі 100% його статутного капіталу.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

"НБУ відмовив в узгодженні істотної участі в ПАТ "Сбербанк" акціонерному товариству "Парітетбанк" у зв'язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України", - йдеться в повідомленні.

НБУ вже повідомив заявника про своє рішення, а також обговорив з новим керівництвом ПАТ "Сбербанк" питання подальшої стратегії фінустанови.

Як повідомлялося, пакет документів на узгодження цієї угоди подало управління справами президента Білорусі 22 грудня 2017 року.

Нагадаємо, Сбербанк наприкінці березня 2017 року оголосив про продаж 100% акцій української "дочки".

Сбербанк хотіли придбати бізнесмен Григорій Гусельников і син російського бізнесмена Михайла Гуцерієва Саїд однак НБУ відмовив їм в покупці.

Інтерес до покупки виявляв і білоруський бізнесмен Віктор Прокопеня, компанія якого - VP Capital - на початку липня подала в НБУ заявку на придбання українського Сбербанку, але в кінці того ж місяця відкликала.

"Парітетбанк" - 15-й банк Білорусі за розміром активів, заснований в 1991 році. Основним акціонером є Республіка Білорусь (99,83%), решта 0,17% акцій належать більш ніж 2500 приватним особам.

Мережа банку включає 25 відділень, розташованих по всій території республіки.

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Економічна правда