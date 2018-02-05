OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про бурштин, смерть Ланоса та Мінфін у МММ.

Про бурштинові родовища. Генеральна прокуратура України пропустила терміни звернення до суду щодо незаконної ліцензії комунального підприємства "Волиньприродресурс", віддавши таким чином родовища бізнес-партнеру голови Волинської облради.

Про відшкодування ПДВ. Найбільшим отримувачем відшкодування податку на додану вартість у січні 2018 року став експортер олії і агропродукції "Кернел Трейд" – 931,5 млн гривень. Згідно з даними ДКС, в трійці лідерів також опинилися комбінат "Азовсталь" з групи Метінвест – 768 млн гривень та Каргілл – 652 млн гривень.



Про главу НБУ. Нацбанк може отримати нового керівника вже до кінця місяця.

Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності також порекомендував парламенту звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку і призначити на цю посаду Якова Смолія.

Про фондові індекси. Фондові індекси по всьому світу падають, Dow Jones зазнав однієї з найсильніших втрат з 2008 року.

Про облікову ставку. В НБУ допускають повторне підвищення облікової ставки за відсутності суттєвих ознак зниження інфляційного тиску.

Про рейтинги. Україна посіла 112 місце у світовому рейтингу рівня життя, втративши 5 позицій у порівнянні з 2016 роком.

Про смерть Ланоса. Ланос помер, хай живе… Що? Власник ЗАЗ розповів про заміну.

Про Мінфін і МММ. Мінфін втягнули у махінації фінансової піраміди "МММ". Від імені Міністерства здійснюються дзвінки громадянам та пропонується компенсація за участь у піраміді Мавроді.

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