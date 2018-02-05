Пожинаючи плоди "автомобільного геноциду": як українці борються за автомобілізацію країни

Україна — найбідніша країна Європи за ВВП на душу населення, але з найвищими у Європі цінами на старі автомобілі.

Найбільша за площею країна у Європі — Україна — має майже найнижчий у Європі рівень автомобілізації: на 1 тис осіб припадає 201 автомобіль. У Німеччині — 548.

Підвищення рівня автомобілізації населення прискорить економічні процеси, темпи зростання економіки, модернізації транспортної та громадської інфраструктури, нарощування інвестицій в інфраструктуру.

Автомобілізація переводить країну на наступні стадії урбанізації, запроваджує поняття "передмістя", провокує появу міських агломерацій.

Вона створює так званий агломераційний ефект — економічну та соціальну вигоду завдяки зниженню витрат від просторової концентрації виробництв та інших економічних об'єктів.

Агломерація затоки Сан-Франциско, США натисніть для збільшення

Рурська агломерація, Німеччина натисніть для збільшення

Автомобілізація також відкриває жителям депресивних регіонів нові можливості для реалізації людського потенціалу, ведення підприємницької діяльності, роботи, переміщення матеріальних цінностей, отримання медичних та освітніх послуг. Швидкість циркуляції людського капіталу всередині країни зростає.

Карта щільності населення України за даними всеукраїнського перепису населення 2001 року. Джерело: Держстат натисніть для збільшення

Однак всі уряди України вже 27 років ігнорують потенційні ефекти автомобілізації. Ефекти виявляються протягом п'яти-десяти років, тоді як горизонт планування влади — один-два роки.

Україна — шоста країна в Європі за кількістю населення і десята за довжиною автомобільних доріг, але рівень автомобілізації у 2018 році можна порівняти з островом-державою Ямайка.

Причини дві: букет з надзвичайно високих провальних лобістських податків на старі автомобілі і бідність населення.

Привезений із США дволітровий Volkswagen Jetta 2010 року випуску в Грузії коштує 5 тис дол. В Україні ця ж машина, привезена з Грузії, після сплати офіційних платежів коштує майже в два рази більше — 9 400 дол.

Тож не дивно, що Україну наводнюють нерозмитнені транзитні машини, так звані евробляхи. За даними ДФС, 1 листопада 2017 року в країні перебувало 236 тис автомобілів з іноземною реєстрацією, які порушили терміни транзиту і тимчасового ввезення.

Українці з невисокими доходами, які потребують особистого транспорту, змушені ризикувати тисячами євро, а то й мільйонами гривень, щоб отримати в користування власний засіб пересування.

Порівняння віку автомобілів у ціновій категорії 2500-4000 євро в Україні, Литві та Грузії

"Євробляха": машина за 3 500 евро

В Україні великими операторами з "імпорту" "евроблях" і старих автомобілів "під розмитнення" є компанії "Автолегіон", "Евроавтотрейдинг", EuroAutoGroup, InterCarDrive.

ЕП поговорила зі співробітником однієї з цих компаній, який на умовах анонімності докладно розповів про принципи роботи бізнесу з переправлення в Україну старих автомобілів.

Ціна

Вартість "евробляхи" складається з безпосередньої ціни автомобіля в країні продажу — Литві, Польщі, Болгарії — і послуг компанії. З України в основному замовляють авто в ціновій категорії 2,5-4 тис євро.

Послуги компанії, де працює співрозмовник ЕП, коштують 1 тис євро. Ціна послуг не залежить від ціни автомобіля та інших чинників.

"Були замовлення, де машина коштувала і 5 тис євро, — каже співрозмовник. — Вони бувають рідше. Ці замовлення роблять люди, які можуть собі дозволити побавитися такими грошима".

За 2,5-4 тис євро можна отримати популярні в народі і прості машини. Наприклад, Volkswagen Passat B5 2002 року випуску або Volkswagen Golf IV в хорошому стані.

Користується попитом BMW в кузові E39. У нормальному стані вони коштують 3 тис євро і більше. Є машини і за 1500-1700 євро, але це, каже співрозмовник, металобрухт.

"Ми на машинах не заробляємо, нам все одно, скільки вона коштує. Однак ми попереджаємо, що надто дешеве авто не буде хорошим. Це буде чудо-юдо, яке може не доїхати до України", — каже представник імпортера.

Процедура придбання

Клієнт звертається в компанію і каже: "Я хочу Volkswagen Passat". Він і співробітник фірми заходять на сайти ru.autoplius.lt та ru.autogidas.lt і пересилають один одному варіанти.

На огляд найбільш привабливих їде представник фірми, який перебуває в Литві. Він розмовляє з продавцем, оглядає кузов, міряє товщину лакофарбового покриття, проводить огляд під капотом, робить міні-відеоогляд, проводить тест-драйв. Результат надсилає покупцеві через Viber.

Якщо машина не сподобалася, дивляться далі "до переможного". Якщо машина сподобалася, її купують. Вона проходить литовський техогляд, оформляється литовська страховка. Після цього авто їде в Україну.

Покупець в Україні дає компанії завдаток 100-200 євро, щоб "хлопці в Литві дарма не каталися". Перед придбанням машини в Литві покупець вносить повну оплату вартості автомобіля.

Тисячу євро за послуги компанія бере після прибуття машини в Україну та передавання ключів покупцеві.

Авто приїжджає в Україну під виглядом транзитного ввезення. За законом вона може перебувати на території країни до десяти днів. У разі перевищення цього терміну передбачений штраф 8 500 грн — 500 неоподатковуваних доходів громадян.

Стратегія ухилення від штрафу

Покупців у компанії відразу попереджають: статтю 485 Митного кодексу "Ухилення від сплати митних платежів", за якою ДФС виписує мільйонні штрафи, можуть застосувати до багатьох.

"Клієнти кажуть: "Я краще відразу піду і заплачу штраф". Це погана ідея, — пояснює співрозмовник ЕП. — Коли ти цілеспрямовано платиш штраф і продовжуєш їздити на цій машині, у митниці виникають підстави звинуватити тебе в зловживанні та ухиленні від сплати податків".

Юристи компанії рекомендують клієнтам не платити штраф добровільно, але і не сидіти склавши руки, якщо на пошту клієнта приходять повідомлення від митних органів. Клієнти просто пересилають ці листи компанії, і вже далі цим займаються її юристи.

Машину також можна ввести в режимі тимчасового ввезення, але це можуть зробити тільки нерезиденти України. При цьому вони не мають права передавати керування транспортним засобом іншим людям. Перетинати кордон треба раз на рік, але компанія співрозмовника ЕП тимчасовим ввезенням не займається.

Офіційне розмитнення: ціна машини подвоюється

Машини для офіційного розмитнення везуть з Грузії. У цій країні автомобілі імпортують із США, а там машини дешевші, ніж у Європі.

Правда, авто із США майже всі після ДТП, але ДТП бувають різні. Автомобіль може бути розбитий вщент, а може бути побите тільки крило.

У Грузії машину вибирають на сайті autopapa.ge. Ціновий сегмент машин, які везуть з Грузії в Україну, — 5-8 тис дол. Всі автомобілі — після 2010 року, стандарт "Євро-5". Популярністю користуються Volkswagen Jetta і Volkswagen Passat. Перший в нормальному стані коштує 5-6 тис дол, другий — 7-8 тис дол.

"Під ключ" проста 2-літрова Jetta може вийти 9200-9400 дол, — говорить співрозмовник ЕП. — Це машина з розмитненням, усіма послугами, "підгонкою" під європейську сертифікацію, проходженням сертифікації, українськими номерами. При цьому в Грузії вона коштує 5 тис дол".

Старі Nissan Leaf не подешевшають

82% електромобілів, зареєстрованих в Україні, є уживаними. 78% електромобілів на ринку — Nissan Leaf.

За словами імпортерів електромобілів, прийнятний для придбання Nissan Leaf 2013-2015 років випуску з пробігом близько 40 тис км і батареєю на 12 поділок коштує 14-16 тис дол.

У зв'язку з ухваленням парламентом у грудні 2017 року законопроекту про скасування на рік ПДВ та акцизу на імпорт електромобілів багато ентузіастів електромобільного руху очікували різкого падіння вартості старих електромобілів. Цього не сталося і не станеться.

Причина — корупція на митниці, перш за все, — в одеському терміналі і в київських терміналах ДФС.

За словами гендиректора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олега Назаренка, у нього є вибірка з митного реєстру. У вибірці митна оцінка старих електромобілів Tesla становить близько 70 тис грн, а старих Nissan Leaf — 18 тис грн.

"Природно, що скасування ПДВ в розмірі 3 600 грн не особливо позначиться на ціні", — говорить Назаренко.

Його слова підтверджує засновник компанії-імпортера електромобілів "Грін вілс" Олег Маслов.

Раніше, каже він, у структурі собівартості старих електромобілів ПДВ становив 600-800 дол, тому що митна вартість старого Nissan Leaf була вказана в митному реєстрі в розмірі 3-6 тис дол. Насправді машини купувалися у США за 10-12 тис дол.

"На дешевих автомобілях, як Nissan Leaf, скасування ПДВ майже не вплине на кінцеву роздрібну ціну. Через ажіотаж на ті ж 500-1000 дол виросли закупівельні ціни у США. Всі висловлювання, що Nissan Leaf повинен подешевшати з 15 тис дол до 12 тис дол, відірвані від реальності", — каже Маслов.

Подешевшають, вважає засновник "Грін вілс", нові електромобілі і дорогі старі електромобілі — Tesla і BMW. Під час митних операцій оцінка таких машин вже істотно вища.

"Якщо BMW оцінювали 20 тис дол, то 20% від суми — це 4 тис дол, і це вже істотно", — пояснює імпортер.

Офіційний Nissan Leaf не прийде

PR-менеджер "Ніссан мотор Україна" Володимир Іванов хоч і відзначає серйозність урядового кроку щодо скасування ПДВ на електромобілі, але сумнівається, що Nissan Leaf офіційно з'явиться в Україні.

"Українські дилери можуть замовляти нові автомобілі Nissan Leaf у Польщі, але поки що ніхто не звертався", — говорить Іванов.

Він вважає, що українці звикли до цінника на Nissan Leaf з 10 тис дол. Ці машини везуть в Україну із страхових аукціонів США. Технічний стан таких авто сумнівний, але коли люди дізнаються ціну на новий Nissan Leaf, реакція виявляється зовсім іншою.

У Польщі новий Nissan Leaf коштує 38 900 долл. Рекомендована виробником роздрібна ціна на Nissan Leaf першого покоління — 34 540 дол.

Ціни на нові Nissan Leaf у Швеції (32 тис дол), Франції (24,5 тис дол), Норвегії (23,9 тис дол) досягаються завдяки урядовим дотаціям.

"У нас триває 2017 фінансовий рік, який закінчується 31 березня. Ми, звичайно, розглядаємо питання офіційного виходу Nissan Leaf в Україні. Думаємо і зважуємо. Поки точно нічого не можу сказати", — підбиває підсумок представник "Ніссан мотор Україна".

Українці рахують гроші

Розквіт схеми з "евробляхами" і багаторазове щорічне зростання продажів старих електромобілів — це відповідь на дії уряду.

Найбільша за розмірами країна в Європі, країна із зношеною застарілою інфраструктурою, 460 містами і 38% людей, що живуть у селі, має найнижчий в Європі показник автомобілізації.

"Інноваційна" схема з "евробляхами" дозволяє українцю отримати особистий засіб пересування за удвічі нижчою ціною, ніж шляхом "білого" розмитнення: за 5 тис дол замість 10 тис дол.

Електромобіль дозволяє українцю економити 1 500 долл на 10 тис км порівняно з авто з двигуном внутрішнього згоряння. Це, а також скасування з 1 січня 2016 року мита на імпорт електромобілів спровокувало триразове зростання продажів електрокарів. У 2017 році кількість реєстрацій таких авто порівняно з 2016 роком подвоїлася.

Тим часом влада продовжує розцінювати автомобіль як предмет розкоші, а не як засіб пересування.

Так, крім ПДВ, мита й акцизів, усі автомобілісти при першій реєстрації авто платять збір до Пенсійного фонду: 3-5% від вартості авто. Вони платять цей збір з 1998 року. Він був запроваджений на рік, до погашення боргу з пенсій. Борг погасили багато років тому, а збір залишився. Дія закону автоматично щорічно продовжується.

Глава податкового комітету парламенту Ніна Южаніна визнає повний провал загороджувальної митної політики, покликаної підтримати вітчизняних виробників автомобілів. Однак ніхто з представників влади не бачить справжніх причин появи в Україні "евроблях".

Ні депутати, ні уряд не розуміють природи і важливості для економіки країни автомобілізації. Вони навіть не володіють достовірними даними про автомобільний ринок.

У МВС відсутні точні цифри про кількість зареєстрованих автомобілів в Україні за роками, областями, віком приватного автопарку, динамікою його оновлення.

Єдиний реєстр Головного сервісного центру МВС реєструє автомобілі тільки з 2013 року. За його даними, до 31 травня 2017 року в Україні було зареєстровано 1,539 млн легкових транспортних засобів. Інші дані зберігаються в обласних і регіональних реєстрах.

Кількість легкових машин, зареєстрованих протягом року, з 2013 року до 31 травня 2017 року

2013

2014 2015 2016 2017 Загалом АРК і Севастополь 38 945 7 456 24 295 84 46 804 Вінницька 18 452 14 858 15 640 9 005 4 017 61 972 Волинська 7 416 3 789 5 475 4 653 2 902 24 235 Дніпропетровська 56 246 36 079 22 439 20 009 7 963 142 736 Донецька 63 560 3 477 1 123 4 632 1 976 74 768 Житомирська 11 738 7 111 6 128 6 609 2 904 34 490 Закарпатська 8 433 6 430 3 776 3350 1 817 23 806 Запорізька 22 069 12 535 9 721 9 980 3 803 58 108 Івано-Франківська 11 919 6 697 6 874 6 844 3 968 36 302 Київська 36 154 19 819 14 781 13 101 5 390 89 245 Кіровоградська 10 626 7 087 5 352 4 654 1 791 29 510 Луганська 21 746 5 207 1 495 1 348 663 30 459 Львівська 26 067 15 564 14 173 13 483 8 176 77 463 Київ 106 129 59 490 45 674 54 472 24 039 289 804 Миколаївська 14 347 8 137 6 018 6 504 2 377 37 383 Одеська 39 154 19 618 15 821 15 928 6 123 96 644 Полтавська 20 060 12 667 8 102 7 793 3 035 51 657 Рівненська 11 411 6 312 8 096 6 300 3 024 35 143 Сумська 10 105 4 520 3944 3 876 1 658 24 103 Тернопільська 8 466 5 637 4 931 4 784 2 378 26 196 Харківська 35 988 16 130 12 719 14 684 6 898 86 419 Херсонська 11 795 9 981 8 131 5 711 2 021 37 639 Хмельницька 11 562 5 715 5 573 5 789 2 729 31 368 Черкаська 15 920 8 176 7 032 6 673 2 667 40 468 Чернівецька 8 464 4 547 4 065 3 348 1 426 21 850 Чернігівська 11 794 8 241 4 932 4 280 1 863 31 110 Усього 638 566 315 280 242 039 238 105 105 692 1 539 682

У країні нема фундаментальних аналітичних досліджень на тему автомобілізації.

В Україні шість нафтопереробних заводів, але 80% нафтопродуктів держава імпортує. НПЗ іржавіють, а країна щороку субсидує економіку РФ, Білорусі і Литви на 4-5 млрд дол.

Замість висновку

Автомобілі з єврономерами — поза законом. Це виклик мільйонам українців, які чесно платять податки, в тому числі при купівлі авто. Автомобілі з єврономерами — це дискредитація всієї філософії сплати податків.

Однак ці автомобілі — це і сигнал всій країні, що далі неможливо відкладати кардинальну лібералізацію оподаткування імпорту старих автомобілів еко-стандарту "Євро-5" і вище.

Це також сигнал про необхідність посилення обліку транзитних, тимчасово ввезених транспортних засобів та впровадження принципу неминучості покарання за порушення ПДР, радикального посилення дисципліни власників авто.

Україні в 21 столітті доведеться змиритися з тим, що автомобіль — це не розкіш. Це такий же інструмент для стимулювання зростання економіки, як інтернет, автомобільні дороги, залізниця, авіатранспорт, річковий транспорт, дорожня інфраструктура, пошта, платіжна інфраструктура.