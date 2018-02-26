OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про авто на "бляхах", скандальні "Богдани" та український Hyperloop.

Про авто на "бляхах". Сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є фактичними власниками 12,5 тисяч автомобілів з 14,5 тисяч зареєстрованих у регіоні.

Про лоукости. Переговори про вихід на український ринок ведуться з двома бюджетними авіаперевізниками, не рахуючи Ryanair.

Про прибутки УЗ від російського напрямку. Минулого року найбільш прибутковим для "Укрзалізниці" був потяг Київ — Москва. Він приніс державній компанії 154,5 млн гривень.

Про General Electric. ПАТ "Укрзалізниця" отримає 30 локомотивів виробництва General Electric на умовах фінансового лізингу.

Про скандальні "Богдани". Структури Міністерства оборони самостійно закуповують запчастини та ремонтні послуги для санітарних автомобілів "Богдан 2251".

Про Hyperloop. Керівник українського проекту з будівництва Hyperloop – HypeUA Олександр Озеран озвучив приблизну ціну будівництва тестового майданчик у Дніпрі.

Про доходи Ахметова. Чистий дохід провідного вугільного та енергетичного холдингу України "ДТЕК Енерго" виріс на 10% до 141 мільярда гривень.

Про Коломойського. Високий суд Лондона 27 лютого проведе засідання за позовом Приватбанку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також пов'язаних з ними компаній.

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